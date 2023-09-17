فايز الضباعنى: مصلحة الضرائب تسعى دائما لترسيخ قيم الشفافية والعدالة الضريبية







جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده بين المصلحة والاتحاد، وتم خلاله حل العديد من المشكلات التى تواجه أعضاء الاتحاد، ولفت الدكتور فايز الضباعنى، إلى أن مصلحة الضرائب تسعى دائمًا إلى ترسيخ قيم الشفافية والعدالة الضريبية مع كافة أطراف المجتمع الضريبى، وذلك للتأكيد على جسور الثقة المتبادلة.





وأكد الدكتور الضباعنى، أن هناك تعاون بين المصلحة والاتحاد من خلال عقد ندوات التوعية الضريبية التى تتناول المستجدات الضريبية من تشريعات ومنظومات مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى، وغيرها، ويتم خلال هذه الندوات تقديم شرح واف لهذه الموضوعات عن طريق متخصصين من المصلحة، كما يتم الرد على كافة الاستفسارات المثارة خلال هذه الندوات.





ومن جانبه قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن الاتحاد يقدر التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، موضحًا أن من أوجه التعاون التى يقوم بها الاتحاد مع مصلحة الضرائب، قيامه بنشر الوعى الضريبى بين أعضائه،وبيان أهمية الضرائب بالنسبة للدولة باعتبارها الركيزة الأساسية فى موازنة الخزانة العامة للدولة.





وأعرب محمد البهى عن شكره لوزير المالية ولرئيس مصلحة الضرائب، ولقيادات المصلحة، على قيامهم بحل المشكلات الضريبية التى تواجه أعضاء الاتحاد بشكل سريع وفورى، مؤكدًا أن علاقة اتحاد الصناعات بكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب علاقة ممتدة ولها تاريخ طويل من التعاون المثمر والبناء، وطالما كان هناك دعم ورغبة أكيدة فى حل لكافة المشكلات التى يتم عرضها.





وفى ختام الاجتماع قام اتحاد الصناعات المصرية بتكريم مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وتسليمه درع الاتحاد، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة خلال فترة رئاسته للمصلحة.







من الجدير بالذكر أن الاجتماع جاء بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، ورشا عبد العال نائب رئيس المصلحة، والدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وعاطف حمدى رئيس مأمورية الشركات المساهمة، وعدد من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، ومها على مديرعام الموقع الإلكترونى ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.