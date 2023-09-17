ڤاليو تعلن إتمام الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 922.3 مليون جنيه

أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار السادس ضمن برنامج تم تجديده ومضمون بمحفظة أوراق قبض لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 922.3 مليون جنيه. وقد تم إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق التابعة للمجموعة إي اف

چي

القابضة، علمًا بأنه سيتم طرح الإصدار الذي حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1)، على شريحة واحدة وبفترة استحقاق تبلغ 12 شهرًا.

وفي هذا السياق أكّد شكري بدير الرئيس المالي لشركة ڤاليو، على أهمية إتمام الإصدار السادس لبرنامج سندات التوريق، معربًا عن سعادته بالشراكة المثمرة مع إي اف چي هيرميس في إتمام هذا الإصدار الناجح، والذي يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لشركة «ڤاليو». وشدّد بدير على أن هذه الصفقة تمثّل خطوة فارقة في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو المستدام، وتعزيز قدرتها على تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية الابتكارية لعملائها. وأضاف بدير أن هذا الإصدار سيساهم في تعزيز المركز المالي للشركة وتوفير السيولة النقدية اللازمة لترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا متكاملاً لتعزيز نمط الحياة المتطوّر، ومزوّد شامل للحلول وخدمات التكنولوجيا المالية المتكاملة لتلبية احتياجات العملاء دائمة التغير. وأكد بدير على ثقته التامّة في قدرة الشركة على مواصلة أدائها القويّ، والحفاظ على النمو التشغيلي وزيادة معدلات الربحية، فضلاً عن مواصلة جهودها لاقتناص الفرص الاستثمارية في السوق.

وتأتي هذه الصفة الناجحة في إطار الأهداف الاستراتيجية لشركة ڤاليو، والمتمثلة في تقديم خدمات تمويلية أكثر سهولة وشمولاً، وتمثّل هذه الصفقة الإصدار الثالث لشركة ڤاليو خلال عام 2023، والسادس الذي يتمّ بالشراكة مع إي اف چي هيرميس حتى الآن.

يُذكر أن ڤاليو تنفرد بسجل حافل بالإنجازات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري على مدار السنوات الماضية، وذلك عبر تقديم باقة ابتكارية من الخدمات المالية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية

في السوق المصري، كما يعكس تحول ڤاليو من أحد أكبر مقدمي حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، إلى مؤسسة تكنولوجيا خدمات مالية شاملة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الشركة دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي في السوق المصري، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل حلول وخدمات الاستثمار والاسترداد النقدي، والادخار من خلال خمس منتجتا متميّزة هي (U، بيزنس، أكيد، فليپ، إنڤست).

ومن جانبها أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بالمساهمة في النجاحات المستمرة التي تحققها ڤاليو، مؤكدّة على التزام الشركة المتجدّد بتقديم باقة من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية الابتكارية، فضلًا عن تعزيز أُطر التعاون بين الشركتين. وأعربت حمدي عن سعادتها بنجاح هذا الإصدار وتغطيته أكثر من 1.5 مرة وأكدت على التزامها بمواصلة دعم ڤاليو في مسيرة النمو التشغيلي التي تتبناها، واستكشاف الفرص المستقبلية المتاحة في السوق.

جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار. وقامت إي اف چي هيرميس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور المرتب العام ومروجي الإصدار وضامني التغطية للإصدار. كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وaiBANK وبنك التجاري وفا وبنك مصر في عملية الاكتتاب. وقام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.















