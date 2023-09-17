مسرحه يحمل اسم محمود الجندى.. افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير.. الثلاثاء

مسرحه يحمل اسم محمود الجندى.. افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير.. الثلاثاء
التاريخ
9/17/2023 4:25:17 AM
(MENAFN- Youm7) تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، لافتتاح أحداث مواقعها الثقافية، حيث تفتتح قصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 19 سبتمبر الحالي بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، والذي من المقرر أن يحمل مسرحه اسم الفنان الراحل محمود الجندي، ليحتضن كافة المواهب الفنية الشابة بالمحافظة، وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس هيئة قصور الثقافة المحاسب عمرو البسيوني.
وقصر ثقافة أبو المطامير، يقام على مساحة 1200 متر مربع، بتكلفة 60 مليون جنيه، ويضم القصر: "3 أدوار ومسرح يسع حوالي 350 كرسي، قاعات للمرأة، قاعة تكنولوجيا وقاعة للأطفال، قاعة متعددة الأغراض، قاعة لكبار الزوار، واستراحة بالدور الأخير تسع حوالي 25 فرد" تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع.
وتم إطلاق اسم الفنان الراحل محمود الجندي على مسرح قصر ثقافة أبوالمطامير، كما تم إطلاق اسم الفنان الراحل على فرقة أبو المطامير الرسمية المعتمدة ضمن فرق الهيئة، لتحمل اسم فرقة الفنان محمود الجندى المسرحية، والتي يتولى رئاستها المخرج المنفذ أحمد أبوعوف أحد مؤسسي الفرقة، والفرقة تم تأسيسها عام 2004 وتم اعتمادها وإعادة هيكلتها عام 2018، وتضم كوكبة من نجوم الفن البحراوية.
ويأتي المشروع فى إطار دعم واهتمام القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة لأهميتهما فى تشكيل وبناء العقول، والفكر المستقيم وقدرتها فى تشكيل وإفراز شخصية قوية تمتلك من الوعى والفكر ما تستطيع من خلاله اتخاذ القرارات والوعى بكل ما تشهده بلدنا حالياً من إنجازات فى شتى المجالات.
وتمتلك محافظة البحيرة صروحا ثقافية فريدة كدار أوبرا دمنهور وقصر ثقافة دمنهور وقصر ثقافة وادي النطرون ومركز الإبداع الفنى ومكتبة مصر العامة بدمنهور وشقيقتها الصغرى مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، الأمر الذي سيسهم فى خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والارتقاء بالتوجهات الفكرية وترسيخ مفهوم الهوية والمواطنة، وصقل المواهب الواعدة من الأطفال والشباب من خلال الأنشطة التي تعمل على استثمار طاقات الشباب واكتشاف ورعاية المواهب لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.
قصر ثقافة أبو المطامير
قصر ثقافة أبو المطامير
قصر ثقافة أبو المطامير
قصر ثقافة أبو المطامير
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