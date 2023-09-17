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مسرحه يحمل اسم محمود الجندى.. افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير.. الثلاثاء

9/17/2023 4:25:17 AM
(MENAFN- Youm7) تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، لافتتاح أحداث مواقعها الثقافية، حيث تفتتح قصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 19 سبتمبر الحالي بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، والذي من المقرر أن يحمل مسرحه اسم الفنان الراحل محمود الجندي، ليحتضن كافة المواهب الفنية الشابة بالمحافظة، وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس هيئة قصور الثقافة المحاسب عمرو البسيوني.
وقصر ثقافة أبو المطامير، يقام على مساحة 1200 متر مربع، بتكلفة 60 مليون جنيه، ويضم القصر: "3 أدوار ومسرح يسع حوالي 350 كرسي، قاعات للمرأة، قاعة تكنولوجيا وقاعة للأطفال، قاعة متعددة الأغراض، قاعة لكبار الزوار، واستراحة بالدور الأخير تسع حوالي 25 فرد" تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع.
وتم إطلاق اسم الفنان الراحل محمود الجندي على مسرح قصر ثقافة أبوالمطامير، كما تم إطلاق اسم الفنان الراحل على فرقة أبو المطامير الرسمية المعتمدة ضمن فرق الهيئة، لتحمل اسم فرقة الفنان محمود الجندى المسرحية، والتي يتولى رئاستها المخرج المنفذ أحمد أبوعوف أحد مؤسسي الفرقة، والفرقة تم تأسيسها عام 2004 وتم اعتمادها وإعادة هيكلتها عام 2018، وتضم كوكبة من نجوم الفن البحراوية.
ويأتي المشروع فى إطار دعم واهتمام القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة لأهميتهما فى تشكيل وبناء العقول، والفكر المستقيم وقدرتها فى تشكيل وإفراز شخصية قوية تمتلك من الوعى والفكر ما تستطيع من خلاله اتخاذ القرارات والوعى بكل ما تشهده بلدنا حالياً من إنجازات فى شتى المجالات.
وتمتلك محافظة البحيرة صروحا ثقافية فريدة كدار أوبرا دمنهور وقصر ثقافة دمنهور وقصر ثقافة وادي النطرون ومركز الإبداع الفنى ومكتبة مصر العامة بدمنهور وشقيقتها الصغرى مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، الأمر الذي سيسهم فى خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والارتقاء بالتوجهات الفكرية وترسيخ مفهوم الهوية والمواطنة، وصقل المواهب الواعدة من الأطفال والشباب من خلال الأنشطة التي تعمل على استثمار طاقات الشباب واكتشاف ورعاية المواهب لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.

قصر ثقافة أبو المطامير


قصر ثقافة أبو المطامير


قصر ثقافة أبو المطامير

قصر ثقافة أبو المطامير



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