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فعاليات اليوم.. مؤتمر صحفى لمهرجان سماع وحفل فرقة التراث بمعهد الموسيقى

9/17/2023 4:25:16 AM
(MENAFN- Youm7) تقام اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 عدد من الفعاليات الثقافية والفنية
فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، مؤتمرًا صحفيًا، تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالمجلس الأعلى للثقافة الساعة الرابعة والنصف عصرا، يأتي ذلك للإعلان عن تفاصيل بدء المهرجان والفرق المشاركة والمكرمين وأماكن العروض ومواعيد إقامته وورش العمل التي تتخلله، وضيف شرف المهرجان والجهات المشاركة، بالإضافة للاعلان عن تفاصيل حفلي الافتتاح والختام.



وتحتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بالكاتب والسيناريست الكبير محمد السيد عيد، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" في السادسة مساءً، بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، يشارك في الاحتفالية الكاتب الكبير مصطفى نصر، والشاعر الدكتور فوزي خضر، والكاتب منير عتيبة، ويقدمها الشاعر جابر بسيوني.



تنظم أكاديمية الفنون، برئاسة الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، ندوة بعنوان "سيد درويش وجدان الشعب" ضمن فاعليات مئوية سيد درويش، وذلك فى تمام السادسة مساءً، تأتي الندوة تحت إشراف الأستاذ الدكتور سمر سعيد عميد المعهد العالى للفنون الشعبية، ويديرها الأستاذ الدكتور محمد شبانة، وذلك بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون.



يستأنف مجمع اللغة العربية برئاسة أ.د. عبدالوهاب عبدالحافظ (رئيس المجمع) نشاطه اللغوي والعلمي والأدبي؛ حيث من المقرر أن تبدأ الدورة المجمعية (90)، في حين يبدأ مجلس المجمع أعماله في 2 أكتوبر 2023م؛ وذلك وفق قانون المجمع ولائحته التنفيذية.



تحيي غدا فرقة ESFA BAND، حفلا غنائيا بساقية الصاوي، وتقدم خلال ذلك الحفل باقة من أفضل أغانيها التي لاقت اعجاب واستحسان متابعيها، وهي فرقة تضم العديد من العازفين والمطربين خريجى وطلبة مدارس الراهبات والرهبان.



تقدم فرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلى موسمها الفنى 2023- 2024 أمسية تقام في الثامنة والنصف مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية، يتضمن البرنامج فاصلا لنخبة من أعمال فنان الشعب منها خفيف الروح، الشيطان، دور ضيعت مستقبل حياتى، سالمة يا سلامة، الأروام، إلى جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها تعب الهوى قلبى، من حبي فيك يا جاري، ساكن قصادى، قلبي دليلى، فات الميعاد.. أداء أنغام مصطفى، أسماء كمال، حنان عصام، رضوى سعيد، عاطف عبدالحميد، محمد شوقى، محيي صلاح وأحمد الوزيرى.







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