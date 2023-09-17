فعاليات اليوم.. مؤتمر صحفى لمهرجان سماع وحفل فرقة التراث بمعهد الموسيقى

فعاليات اليوم.. مؤتمر صحفى لمهرجان سماع وحفل فرقة التراث بمعهد الموسيقى
التاريخ
9/17/2023 4:25:16 AM
(MENAFN- Youm7) تقام اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 عدد من الفعاليات الثقافية والفنية
فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، مؤتمرًا صحفيًا، تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالمجلس الأعلى للثقافة الساعة الرابعة والنصف عصرا، يأتي ذلك للإعلان عن تفاصيل بدء المهرجان والفرق المشاركة والمكرمين وأماكن العروض ومواعيد إقامته وورش العمل التي تتخلله، وضيف شرف المهرجان والجهات المشاركة، بالإضافة للاعلان عن تفاصيل حفلي الافتتاح والختام.
وتحتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بالكاتب والسيناريست الكبير محمد السيد عيد، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" في السادسة مساءً، بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، يشارك في الاحتفالية الكاتب الكبير مصطفى نصر، والشاعر الدكتور فوزي خضر، والكاتب منير عتيبة، ويقدمها الشاعر جابر بسيوني.
تنظم أكاديمية الفنون، برئاسة الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، ندوة بعنوان "سيد درويش وجدان الشعب" ضمن فاعليات مئوية سيد درويش، وذلك فى تمام السادسة مساءً، تأتي الندوة تحت إشراف الأستاذ الدكتور سمر سعيد عميد المعهد العالى للفنون الشعبية، ويديرها الأستاذ الدكتور محمد شبانة، وذلك بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون.
يستأنف مجمع اللغة العربية برئاسة أ.د. عبدالوهاب عبدالحافظ (رئيس المجمع) نشاطه اللغوي والعلمي والأدبي؛ حيث من المقرر أن تبدأ الدورة المجمعية (90)، في حين يبدأ مجلس المجمع أعماله في 2 أكتوبر 2023م؛ وذلك وفق قانون المجمع ولائحته التنفيذية.
تحيي غدا فرقة ESFA BAND، حفلا غنائيا بساقية الصاوي، وتقدم خلال ذلك الحفل باقة من أفضل أغانيها التي لاقت اعجاب واستحسان متابعيها، وهي فرقة تضم العديد من العازفين والمطربين خريجى وطلبة مدارس الراهبات والرهبان.
تقدم فرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلى موسمها الفنى 2023- 2024 أمسية تقام في الثامنة والنصف مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية، يتضمن البرنامج فاصلا لنخبة من أعمال فنان الشعب منها خفيف الروح، الشيطان، دور ضيعت مستقبل حياتى، سالمة يا سلامة، الأروام، إلى جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها تعب الهوى قلبى، من حبي فيك يا جاري، ساكن قصادى، قلبي دليلى، فات الميعاد.. أداء أنغام مصطفى، أسماء كمال، حنان عصام، رضوى سعيد، عاطف عبدالحميد، محمد شوقى، محيي صلاح وأحمد الوزيرى.
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