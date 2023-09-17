Sunday, 17 September 2023 11:51 GMT

المركز القومى للترجمة ينعى شوقى جلال: تعامل مع الترجمة بوصفها مشروعًا قوميًا

9/17/2023 4:25:16 AM
(MENAFN- Youm7) ينعى المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى، المترجم الكبير شوقى جلا ، والذى رحل عن عالمنا مساء أمس بعد مسيرة حافلة بالعطاء أضاف من خلالها عشرات الأعمال القيمة للمكتبة العربية.



وفى تصريح للدكتورة كرمة سامى مديرة المركز القومى للترجمة :"نتقدم بخالص التعازى لأسرة المفكر والمترجم شوقى جلال وتلاميذه وقراء أعماله المتميزة، المثقف النبيل الذى تعامل مع الترجمة بوصفها مشروعًا قوميًا يهدف إلى النهوض بالانسان المصرى وبالوطن والقومية العربية حاضرًا ومستقبلًا. رحمه الله بقدر ما كان مخلصًا للوطن، ولرسالته التنويرية التى أداها على أكمل وجه عبر مسيرة ثقافية فياضة بالعطاء فى كمال الفكر والترجمة."



قدم المترجم الكبير شوقى جلال للمكتبة العربية عددًا كبيرًا من المؤلفات من بينها " الشك الخلاق: فى حوار مع السلف"، "الترجمة فى العالم العربي: الواقع والتحدي"، المجتمع المدنى وثقافة الإصلاح"و " نهاية الماركسية "



كما قدم للقارئ العربى مجموعة كبيرة من الترجمات المهمة، منها:

"الانسان.. اللغة.. الرمز: التطور المشترك للغة والمخ"، "الثقافات وقيم التقدم"،" الشرق يصعد ثانية: الاقتصاد الكوكبى فى العصر الآسيوي"، "لماذا العلم:كى نعرف ونفهم ونعتمد على النتائج "و"فكرة الثقافة"

نال العديد من الجوائز، أهمها" جائزة رفاعة الطهطاوى للترجمة" فى العام 2018 عن ترجمته لكتاب "موجات جديدة فى فلسفة التكنولوجيا" والصادر عن المركز القومى للترجمة و"جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي".







MENAFN17092023000132011024ID1107083594

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث