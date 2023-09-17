المركز القومى للترجمة ينعى شوقى جلال: تعامل مع الترجمة بوصفها مشروعًا قوميًا
التاريخ
9/17/2023 4:25:16 AM
(MENAFN- Youm7) ينعى المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامى، المترجم الكبير شوقى جلا ، والذى رحل عن عالمنا مساء أمس بعد مسيرة حافلة بالعطاء أضاف من خلالها عشرات الأعمال القيمة للمكتبة العربية.
وفى تصريح للدكتورة كرمة سامى مديرة المركز القومى للترجمة :"نتقدم بخالص التعازى لأسرة المفكر والمترجم شوقى جلال وتلاميذه وقراء أعماله المتميزة، المثقف النبيل الذى تعامل مع الترجمة بوصفها مشروعًا قوميًا يهدف إلى النهوض بالانسان المصرى وبالوطن والقومية العربية حاضرًا ومستقبلًا. رحمه الله بقدر ما كان مخلصًا للوطن، ولرسالته التنويرية التى أداها على أكمل وجه عبر مسيرة ثقافية فياضة بالعطاء فى كمال الفكر والترجمة."
قدم المترجم الكبير شوقى جلال للمكتبة العربية عددًا كبيرًا من المؤلفات من بينها " الشك الخلاق: فى حوار مع السلف"، "الترجمة فى العالم العربي: الواقع والتحدي"، المجتمع المدنى وثقافة الإصلاح"و " نهاية الماركسية "
كما قدم للقارئ العربى مجموعة كبيرة من الترجمات المهمة، منها:
"الانسان.. اللغة.. الرمز: التطور المشترك للغة والمخ"، "الثقافات وقيم التقدم"،" الشرق يصعد ثانية: الاقتصاد الكوكبى فى العصر الآسيوي"، "لماذا العلم:كى نعرف ونفهم ونعتمد على النتائج "و"فكرة الثقافة"
نال العديد من الجوائز، أهمها" جائزة رفاعة الطهطاوى للترجمة" فى العام 2018 عن ترجمته لكتاب "موجات جديدة فى فلسفة التكنولوجيا" والصادر عن المركز القومى للترجمة و"جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي".
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