اليونسكو تدرج مواقع تراثية فى كييف بقائمة التراث المعرض للخطر

وارتأت لجنة اليونسكو للتراث العالمي أنه "لم تَعُد الشروط المُثلى لضمان الحماية الكاملة لقيمة الموقع العالمية الاستثنائية مُستوفاة، وأن الموقع معرض لخطر محتمل من جراء الحرب".

ويقع الموقعان في دائرة خطر الهجمات المباشرة، الأمر الذي يعرضهما أيضاً إلى موجات الصدمة الناتجة عن القصف الذي يستهدف المدينَتين.

وذكرت اليونسكو في بيان رسمي أنه "وإذ تُحيط اللجنة علماً بالإجراءات العديدة التي اتخذتها السلطات الأوكرانية لحماية مواقعها الثقافية، خلصت إلى أن هذين الموقعين، المدرَجين في قائمة التراث العالمي لما يتمتعان به من قيمة عالمية استثنائية، يقبعان تحت وطأة تهديد مستمر منذ بداية الغزو، بتاريخ 24 فبراير 2022.

يُعتبر إدراج هذين الموقعَين في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بمثابة تذكير للدول الأعضاء المائة والخمس والتسعين الأطراف في الاتفاقية بأنه يقع على عاتقها ضمان حماية هذين الموقعَين والمساهمة بذلك. وكذلك يمنح الإدراج في هذه القائمة الحق بالحصول على مساعدات مالية وتقنية إضافية من أجل تنفيذ تدابير عاجلة جديدة في الميدان، وهي تندرج في سياق استمرارية التدابير التي سبق واتخذتها أوكرانيا بدعم من اليونسكو.

يُضاف إدراج هذين الموقعين في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر إلى إدراج المركز التاريخي لمدينة أوديسا في القائمة نفسها الذي جرى في كانون يناير 2023.

ترمز كاتدرائية القديسة صوفيا في كييف إلى "القسطنطينية الجديدة" التي أصبحت عاصمة الإمارة المسيحية الناشئة في القرن الحادي عشر في منطقة اعتنقت المسيحية بعد معمودية القديس فلاديمير في عام 988. وقد ساهم الإشعاع الروحي والفكري الخاص بدير كييف-بيشيرسكا على نحو ملحوظ في نشر الإيمان والفكر الأرثوذكسي في القارة الأوروبية خلال القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. وقد أُدرج هذا الموقع في قائمة التراث العالمي في عام 1990.

ازدهرت مدينة لفيف التي تأسست في نهاية العصور الوسطى كمركز إداري وديني وتجاري وثقافي من القرن الثالث عشر إلى القرن العشرين. وقد حافظت على طوبوغرافيتها الحضرية العائدة إلى العصور الوسطى ولا سيما على آثار المجتمعات الإثنية المختلفة التي كانت تقطن فيها، كما أبقت على أبنية رائعة من عصر الباروك وما بعده. وقد أُدرج مجمع الوسط التاريخي في لفيف في قائمة التراث العالمي في عام 1998.