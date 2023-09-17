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ما ميزة محفوظات الدردشة لـبينج شات؟ تقرير يجيب

9/17/2023 4:25:13 AM
(MENAFN- Youm7) إذا سبق لك استخدام ميزة بينج شا الجديدة من مايكروسوفت لطرح الأسئلة والاستفسارات وما إلى ذلك، فيجب أن تدرك أن Bing Chat لا يحفظ محفوظات الدردشة وإجاباتها.




بمجرد إغلاق الدردشة، يتم حذف الدردشة، لقد تغير هذا
مع طرح مايكروسوفت لسجل الدردشة لـ بينج ، وفقًا لتقارير Windows Central.


بينج شات يحصل على خيار النشاط الأخير


لقد مرت فترة من الوقت أطلقت مايكروسوفت ميزة الدردشة الجديدة في بينج، ولكن بعد إعلان بينج، يبدو أن مايكروسوفت مستعدة لخوض معركة وقد تكون إضافة ميزة محفوظات الدردشة مجرد بداية.



يُطلق على الميزة اسم النشاط الأخير وهي متوفرة على الجانب الأيمن من النافذة، لاحظ أن الميزة في طور النشر وقد تستغرق بعض الوقت للوصول إلى جميع مستخدمي Bing في جميع أنحاء العالم.


كيف تعمل الميزة؟


تشبه ميزة "الأنشطة الحديثة" في دردشة بينج محفوظات المتصفح.



يتم حفظ كل شيء في السجل تلقائيًا وينطبق الشيء نفسه على محفوظات دردشة بينج.



في كل مرة تقوم بالبحث أو السؤال باستخدام دردشة بينج، ستجدها في محفوظات الدردشة مع الإجابة.



يذكر التقرير أن ميزة محفوظات الدردشة في طور النشر وهي متوفرة حاليًا في إصدار الويب من Bing Chat.



وأعلنت جوجل أيضًا عن ميزات وتغييرات جديدة في Bard.



وقد أتاحته أيضًا في أكثر من 180 دولة ومنطقة وألغى قائمة الانتظار.



هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين، استخدام بارد في المناطق المتاحة باستخدام حساب جوجل الخاص بهم فقط.







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