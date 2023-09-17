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شاهد الصور الفائزة بمسابقة مصور الفلك 2023.. أبرزها علامة استفهام على الشمس

9/17/2023 4:25:13 AM
(MENAFN- Youm7) تم الكشف عن الصور الفائزة من مسابقة مصور الفلك لهذا العام، من علامة استفهام على الشمس إلى سديم الدجاجة الراكضة، حيث استقبل المرصد الملكي لجرينتش أكثر من 4000 مشاركة من أكثر من 64 دولة، وتنافس المصورون للفوز بالجائزة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم اختيار اللقطات في القائمة المختصرة عبر 10 فئات مختلفة، وتتضمن ما يبدو أنه علامة استفهام على الشمس وسديم الدجاجة الراكضة، ولعل مجرة أندروميدا ظهرت من خلال تصوير الاكتشاف المفاجئ لقوس بلازما ضخم.





علامة استفهام




هذه المجرة هي أقرب "نظام حلزوني" لمجرتنا درب التبانة، وتتكون من مجموعة ملتوية من النجوم والغاز، وقوس البلازما الغامض هو نوع من "السديم الانبعاثي" يتكون من غاز متأين ينبعث منه ضوؤه الخاص.



لكن لم يسبق لأحد أن رأى ذلك، حيث إن هذه الظاهرة مرئية فقط في حالة أكسدة محددة، مما يعطي لونها الأزرق.



ويدرس العلماء في جميع أنحاء العالم الآن هذا القوس لفهم علاقته بالمجرة المجاورة بشكل أفضل.



وقال عالم الفلك والمصور الفلكي مارسيل دريشسلر: "ما تراه هو قوس أزرق ضخم من غاز الأكسجين المتأين لم يسبق له مثيل من قبل"، مضيفا: "ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون أكبر وأقرب هيكل من هذا النوع إلينا في الكون".





مجرة أندروميدا




وحصل صبيان من الصين يبلغان من العمر 14 عامًا على جائزة أفضل مصور فلكي شاب لهذا العام، حيث تعاون الثنائي لالتقاط سديم الدجاجة الراكضة الذي يقع على بعد حوالي 6500 سنة ضوئية، وتعادل كل سنة ضوئية ستة تريليون ميل على الأرض.



ويأتي لقبها الغريب، حيث يقول البعض إنها تبدو وكأنها دجاجة كونية تسير في السماء.





صورة الدجاجة الراكضة




كما فازت لقطة الشمس، حيث يظهر خيط على شكل علامة استفهام على سطح حارق تبلغ درجة حرارته 5600 درجة مئوية (10000 درجة فهرنهايت).







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