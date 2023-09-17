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أيهما أكثر أمانًا متصفح سفارى أم جوجل كروم.. اعرف التفاصيل

9/17/2023 4:25:13 AM
(MENAFN- Youm7) توصل بحث جديد إلى أن متصفح أبل سفاري هو متصفح الويب، الأقل عرضة للخطر، وعلى الرغم من توفره على أجهزة Apple، يشعر معظم الناس براحة أكبر مع جوجل كروم ، كونه متصفحًا شائع الاستخدام ويفضل كثير من الناس استخدامه.



وتعني هذه الشعبية أن معظم الأشخاص يلتزمون بـ كروم، ما يجعل سوق متصفحات الويب تظل كما هي، وفقًا لـ Statcounter، وهي عبارة عن نظام أساسي يتتبع استخدام متصفحات الويب عبر مواقع الويب المختلفة، كما لا يزال Google Chrome هو متصفح سطح المكتب الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم ، مع أكثر من 66 في المائة من حصة السوق.



ويعد سفاري ومايكروسوفت إيدج هما المستعرضان التاليان الأكثر شيوعًا، مع 11.87% و11% من المستخدمين على التوالي.



ومع ذلك، فإن 1.01% فقط من الهنود يستخدمون سفاري، مما يشير إلى انخفاض شعبيته في تلك المنطقة.



يعد جوجل كروم أيضًا متصفح الويب الأكثر ضعفًا في عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن Atlas VPN.



كشف التقرير أن كروم لديه 303 ثغرات تم الإبلاغ عنها حتى الآن هذا العام ، وهو أعلى عدد تراكمي من الثغرات الأمنية على الإطلاق ، مع أكثر من 3000 نقطة ضعف تم الإبلاغ عنها إجمالاً.



كان متصفح سفاري من آبل لديه باستمرار أرقام ضعف منخفضة لسنوات، على الرغم من وجود أكثر من مليار مستخدم وأصبح ثاني أكثر متصفح شعبية على مستوى العالم، كان لدى Safari 26 نقطة ضعف موثقة فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، فى المقابل يعد Google Chrome المتصفح الأكثر استخدامًا في العالم، ولكنه يحتوي أيضًا على عدد كبير من نقاط الضعف.



لكن لا يتمتع سفاري بشعبية كبيرة ولكنه أكثر أمانًا نظرًا لانخفاض عدد نقاط الضعف فيه.



عند اختيار متصفح، من المهم أن تزن مزايا وعيوب كل متصفح لتحديد الأفضل لاحتياجاتك.



آبل سفاري هو متصفح ويب تم تطويره بواسطة آبل وهو متاح لأجهزة macOS و iOS و iPadOS.



تم إصداره لأول مرة في عام 2003 وأصبح منذ ذلك الحين أحد أكثر متصفحات الويب شيوعًا في العالم.




يوفر سفاري تجربة تصفح سريعة وآمنة ويحتوي على العديد من الميزات مثل الاستعراض المبوب والتصفح الخاص ومانع النوافذ المنبثقة المدمج.



كما أنه يدعم مجموعة من تقنيات الويب مثل HTML5 و CSS و JavaScript. تم تحسين سفاري لأجهزة آبل وبرامجها ، مما يتيح تجربة سلسة عبر أجهزة آبل المختلفة.







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