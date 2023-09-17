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كيف تصلح فشل ربط Google Home فى منزلك الذكى؟ اعرف الخطوات

9/17/2023 4:25:12 AM
(MENAFN- Youm7) يعد Google Home سهل الاستخدام نسبيًا، ولكن في كثير من الأحيان ستواجه خطأً يحبط محاولاتك للتفاعل مع منزلك الذكي، وإحدى هذه المشكلات هي الخطأ الخاص بـ "فشل التحقق من المصادقة على الجهاز"، والذي يمنعك من إضافة جهاز مساعد Google مشترك، ولكن يمكن حلها بسهولة.



فيما يلي نظرة سريعة على كيفية إصلاح خطأ "فشل التحقق من المصادقة على الجهاز" في Google Home.


كيفية إصلاح الخطأ "فشل التحقق من المصادقة"


يظهر الخطأ "فشل التحقق من المصادقة" عندما لا تكون عضوًا في الشبكة التي تحاول الاتصال بها. وهذا يعني أنك ستحتاج إلى أن تطلب من أحد أعضاء شبكة Google Home إضافتك إلى المجموعة. لحسن الحظ، يجب ألا تستغرق عملية إرسال دعوة وقبولها وإضافة أداتك إلى الشبكة المنزلية الذكية أكثر من بضع دقائق.





الخطوة 1: أولاً، اطلب من أحد أعضاء شبكة Google Home أن يرسل لك دعوة للانضمام.



الخطوة 2: للقيام بذلك، اطلب منهم فتح تطبيق Google Home الخاص بهم وتحديد المنزل الذي يرغبون في إضافتك إليه.



الخطوة 3: بعد ذلك، حدد الإعدادات، ومن هناك، انقر فوق إضافة عضو رئيسي .



الخطوة 4: اكتب عنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي تريد دعوته وحدد التالي .



الخطوة 5: قم بتأكيد الاختيار بالضغط على التالي مرة أخرى، متبوعًا بإرسال .



الخطوة 6: من خلال إرسال الدعوة، يمكنك الغوص في تطبيق Google Home الخاص بك والتحقق من البريد الوارد الخاص بك.



الخطوة 7: يجب أن ترى دعوة للانضمام إلى الشبكة الجديدة.



الخطوة 8: حدد التالي للانضمام إلى الشبكة.



الخطوة 9: حدد "موافقة"، ثم قم بإنشاء اسم لشبكة Google Home الجديدة.



الخطوة 10: بعد الانتهاء من ذلك، يجب أن تكون الآن قادرًا على تجنب الخطأ "فشل التحقق من المصادقة على الجهاز".







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