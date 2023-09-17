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واتساب يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات جماعية مع 31 شخصًا

9/17/2023 4:25:12 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن شركة ميتا تختبر حاليًا تحديثًا جديدًا لمستخدمي النسخة التجريبية من واتساب ، يعمل على زيادة الحد الأقصى لعدد المشاركين الذين يمكن إضافتهم قبل بدء مكالمة جماعية.
ووفقًا لتقرير صادر عن موقع التسريبات المهتم بأخبار واتساب WABetainfo فإن الإصدار التجريبي من واتساب لنظام اندرويد سيسمح للمستخدمين ببدء مكالمات جماعية مع ما يصل إلى 31 شخصًا مشاركون، وقال أيضًا أن هناك تحسينات طفيفة على علامة تبويب المكالمات. إجراء مكالمات جماعية على واتساب

تتيح ميزة الاتصال الجماعي لما يصل إلى 31 مشاركًا الانضمام إلى مكالمة صوتية جماعية على واتساب إذا كنت تستخدم الإصدار الأحدث من واتساب، ومع ذلك، كان لدى المستخدمين في البداية حد اختيار يبلغ 15 جهة اتصال عند بدء مثل هذه المكالمة، وتجدر الإشارة إلى أنه تمت ترقية الميزة من 7 إلى 15 وأن الإصدار المستقر الحالي يسمح للمستخدمين ببدء مكالمات جماعية مع 15 شخصًا.

وإلى جانب ميزة الاتصال الجماعي المكونة من 31 شخصًا، يقوم واتساب الآن بطرح واجهة معاد تصميمها لعلامة تبويب المكالمات، وقال التقرير: "يبدو أن واتساب يواصل العمل على تحسين المكالمات من خلال إضافة تحسينات مماثلة مع آخر التحديثات"، وأضاف واتساب بعض التعديلات الطفيفة إلى علامة تبويب المكالمات. ولم تعد روابط الاتصال مذكورة داخل الشاشة وهي الآن تنص فقط على أنه من الممكن الاتصال بجهة اتصال واحدة أو أكثر، بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تحديث زر الإجراء العائم برمز زائد، وتتوفر ميزة بدء مكالمات جماعية مع ما يصل إلى 31 مشاركًا، بالإضافة إلى تحسينات طفيفة على علامة تبويب المكالمات، لعدد محدود من مختبري الإصدار التجريبى، وسيتم طرحه لعدد أكبر من الأشخاص خلال الأسابيع المقبلة.

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