واتساب يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات جماعية مع 31 شخصًا

تتيح ميزة الاتصال الجماعي لما يصل إلى 31 مشاركًا الانضمام إلى مكالمة صوتية جماعية على واتساب إذا كنت تستخدم الإصدار الأحدث من واتساب، ومع ذلك، كان لدى المستخدمين في البداية حد اختيار يبلغ 15 جهة اتصال عند بدء مثل هذه المكالمة، وتجدر الإشارة إلى أنه تمت ترقية الميزة من 7 إلى 15 وأن الإصدار المستقر الحالي يسمح للمستخدمين ببدء مكالمات جماعية مع 15 شخصًا.