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أورنج الأردن تحتفل بتخريج أبطال التغيير من أكاديمية البرمجة ومختبر التصنيع الرقمي في العقبة

9/17/2023 4:23:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



"أبطال التغيير في العقبة"، بهذه العبارة احتفلت أورنج الأردن والاتحاد الأوروبي بتخريج دفعة جديدة من مختبر التصنيع الرقمي وأكاديمية البرمجة في العقبة، تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، معالي السيد أحمد الهناندة، وبحضور السيد رمزي الكباريتي، مفوض الشباب والرياضة مندوباً عن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة معالي السيد نايف الفايز، النائب عبيد ياسين، وعطوفة السيد سلطان حسّان نائباً عن محافظ العقبة الدكتور خالد الحجاج، الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور وعدد من مدراء الشركة التنفيذيين، وذلك ضمن مشروع "مساحة الابتكار"، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات تنفذه أورنج الأردن مع شريكها في التمويل، الاتحاد الأوروبي، من خلال برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل "ابتكار الأردن"، من أجل التمكين الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع.

ويأتي التخريج لبرنامج المختبر والأكاديمية التي توسّعت أورنج فيها من أجل إيصال الموارد والمعرفة الرقمية للشباب والشابات في مختلف المحافظات، لا سيما تلك التي ترتفع فيها نسبة الشباب من أجل تمكينهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لسوق العمل والريادة وتوجيههم في طريقهم نحو الريادة.

وتخرّج من المختبر في العقبة 173 متدرباً، بعد أن طوّروا نماذجهم الأولية باستخدام معدّات وأجهزة التصنيع الرقمي بما فيها تصميم ثلاثي الأبعاد، طباعة ثلاثية الأبعاد، قطع بالليزر، تحكم رقمي بالحاسوب (CNC)، دوائر مطبوعة (PCB)، برمجة وإلكترونيات.

أما أكاديمية البرمجة، التي حققت نسبة تشغيل بلغت 80% بين خريجيها في المحافظات، فقد خرّجت فوجين في العقبة بمجموع 50 طالباً وبنسبة إناث تزيد على 50%، بعد تدريب مكثف استمرّ 6 أشهر على لغات البرمجة المطلوبة والمهارات الوظيفية والشخصية وفن حل المشكلات وغيرها وثمّ التدريب العملي لمدة شهر في إحدى الشركات التكنولوجية، مما ساهم بتغيير حياة الشباب من خلال حصولهم على فرص وظيفية وكذلك إنشاء أعمالهم الخاصة.

وتأتي البرامج الرقمية في محافظة العقبة بالتعاون مع شركاء أورنج، خاصة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي حرصت على دعم وإنجاح هذه البرامج لما لها من دور في تهيئة شباب المحافظة وتمكينهم بما يتوافق مع أهم المتطلبات العملية والرقمية.

وهنّا الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، خريجي برامج أورنج الرقمية والريادية المجانية، معبّراً عن سعادته بالتواجد في العقبة لدعم شباب وشابات المحافظة وتقدير رحلتهم وجهودهم في مختبر التصنيع الرقمي وأكاديمية البرمجة من أجل الاستعداد لسوق العمل بالمهارات المطلوبة وإطلاق مشاريع ذات إمكانات استثمارية بالاعتماد على التكنولوجيا.

وبيّن منصور: "كمزوّد رقمي رائد ومسؤول، حرصت أورنج على توسعة نطاق برامجها، بالتماشي مع احتياجات السوق وهذا في غاية الأهمية للشباب في العقبة وللمساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي وثقافة الابتكار في المملكة بأكملها، وأودّ أن أشكر الاتحاد الأوروبي وشركاءنا جميعاً على دورهم وإيمانهم بهذه البرامج وتأثيرها في العقبة التي تعتبر مركزاً تجارياً وسياحياً هاماً يرفد الاقتصاد الأردني".

يعمل مشروع "مساحة الابتكار" المموّل من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، 5 أكاديميات برمجة جديدة، و5 مختبرات تصنيع، و8 مسرّعات نمو للشركات الناشئة وحاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.

وتعد هذه المبادرة مشروعاً رائداً على مستوى الأردن ووجهة تجمع كل ما يلزم للإبداع الرقمي والدعم الريادي، حيث ستعمل على تعريف المزيد من الشباب على الثقافة الرقمية وتطوير مهاراتهم الرقمية، بالإضافة إلى رعاية قطاع الريادة من خلال تحديد الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

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