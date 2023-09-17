لماذا يهتم الناس كثيراً بإمكانية وجود مخلوقات فضائية؟

عينة لما قيل إنها "جثتان لمخلوقين فضائيين" عرضهما أحد الصحافيين أمام الكونغرس المكسيكي في وقت سابق من هذا الأسبوع، في مكسيكو سيتي، المكسيك في 15 سبتمبر/أيلول 2023.

عاد الحديث عن المخلوقات الفضائية الى الواجهة بعد نشر وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الخميس، تقريراً قالت فيه مجدداً إنه لا يوجد أي دليل على أن كائنات فضائية تقف وراء المئات من "الظواهر الشاذة غير المحددة"، وهو الإسم الجديد الذي اعتمدته الوكالة حديثاً للإشارة الى "الأطباق الطائرة" وما يشبهها.

لكن لم تستبعد وكالة الفضاء أيضاً أي احتمال. كما أشارت الى أنه يجب أن يكون عامة الناس منخرطين بصورة أكبر في هذه المسألة، من خلال ابتكار نظام يتيح جمع التسجيلات المأخوذة من الهواتف المحمولة مثلاً.

وقبل نشر ناسا لتقريرها الجديد، استضاف البرلمان المكسيكي صحفياً مهتماً بشؤون المخلوقات الفضائية، عرض أمام المشرعين "جثتين" لكائنات فضائية يقول إنه عثر عليهما في مدينة كوسكو بالبيرو، ويقدر عمرهما بحوالى ألف عام.

بحسب تقرير منشور على الموقع الرسمي لمكتبة الكونغرس، أصبحت التقارير عن "الأطباق الطائرة" في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، ظاهرة ثقافية أمريكية. وأصبحت رؤية الأجسام الغريبة في السماء بمثابة المادة الخام لهوليوود لتقديم رؤى حول التهديدات المحتملة التي تشكلها هذه المخلوقات.

وكان السؤال الذي يطرح حينها هو: هل هؤلاء الزوار المزعومون من عوالم أخرى هم مسالمون وخيرون أم أنهم سيهاجمون البشرية ويدمرونها؟

ويشير التقرير إلى أن الحديث عن المخلوقات الفضائية أتى بعد اكتشاف الناس القوة التدميرية للقنبلة الذرية وتفكيرهم في إمكانات التقدم التكنولوجي. ويضيف أن الخوف من مستوى الدمار في عصر الحرب الباردة أثبت أن هناك أرض خصبة للقلق لدى الناس وأنه يمكن استخدام ذلك.

وبحسب الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، فإنّ جذور هوس الأمريكيين بالأجسام الطائرة المجهولة تعود إلى شهر يوليو/تموز من عام 1947. إذ وفقاً لعشاق الأجسام الطائرة المجهولة، في ذلك التاريخ استولت القوات الجوية الأمريكية على مركبة فضائية غريبة، وركابها، بالقرب من روزويل بولاية نيو مكسيكو.

وعادت هذه القصة إلى الواجهة عام 2019، مع تحذير ناشطين من أنهم يريدون اقتحام القاعدة الأمريكية العسكرية السريّة المعروفة باسم "المنطقة 51" في ولاية نيفادا الأمريكية "لإخفائها كائنات فضائية".

وبدأ الأمر بدعوة أطلقها أحد الناشطين على موقع فيسبوك وقال فيها: "معاً نجتاح المنطقة 51، لا يمكنهم إيقافنا جميعاً"، وضرب موعداً لذلك هو اليوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2019.

وتفاعل أكثر من مليون شخص مع الدعوة على فيسبوك، على الرغم من أن صاحب الفكرة قال في وقت لاحق إن الأمر كله كان مجرد دعابة.

والمنطقة 51 هو اسم شائع لقاعدة جوية أمريكية تقام فيها أنشطة سرية للغاية، وأسهم الغموض الذي يكتنف المنطقة 51 في نسْج نظريات المؤامرة حولها.

وتقول أشهر السرديات في هذا الصدد إن الموقع يستضيف مركبة فضائية وأجسام طياريها، بعد أن تحطمت بهم في منطقة روزويل في ولاية نيو مكسيكو عام 1974. وتقول الحكومة الأمريكية إنه لا توجد أي كائنات فضائية فيها وأن الجسم المتحطم، لم يكن سوى منطاد أرصاد جوية.

ويزعم أناس أنهم رأوا أجساماً طائرة مجهولة تحوم فوق أو على مقربة من الموقع، بينما يقول أناس آخرون إنهم تعرضوا للاختطاف على أيدي كائنات فضائية، ويتجاوزون ذلك إلى القول إنهم خضعوا لتجارب قبل أن يُعادوا إلى الأرض.

وكان رجل يدعى روبرت لازار، زعم عام 1989، أنه عمل على تقنية فضائية في المنطقة 51، وأنه اطلع على صور فوتوغرافية طبية لكائنات فضائية، وأن الحكومة تستخدم المنشأة لاختبار أجسام طائرة مجهولة.

لوحة تظهر الأجسام الطائرة المجهولة، وهي جزء من معرض لفنان الغرافيتي البريطاني "بانكسي" في متحف ومعرض الفنون بمدينة بريستول البريطانية

أشارت الصحفية آني جاكوبسن، التي نشرت في العام 2011 كتاباً كشفت فيه معلومات تنشر لأول مرة عن المنطقة 51، إلى أنها كانت تستخدم لإجراء تجارب نووية سرية للغاية ولتطوير الأسلحة ومن ثم لتجارب طائرات المراقبة.

وكتبت أن إحدى الطائرات، التي تسمى "أوكسكارت"، صممتها وكالة المخابرات المركزية، لتسافر بثلاثة أضعاف سرعة الصوت على ارتفاع 90 ألف قدم للتجسس على الاتحاد السوفيتي وكوبا.

وأشارت الى أن ارتباط المنطقة 51 بالكائنات الفضائية ساهم في خلق أجواء غامضة مفيدة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وتضيف: "لقد استخدمت السي آي ايه هذا الغموض لمصلحتها عبر الترويج لخرافة الكائنات الفضائية".

وتقول جاكوبسن في كتابها نقلاً عن أحد مصادرها، إن المركبة أو الطائرة التي تحطمت في نيو مكسيكو، كانت نتيجة لبرنامج التجارب البشرية السوفييتية، وكان تضم طيارين مصممين بحجم أطفال، صنعوا على شكل الكائنات الفضائية التي تتحدثت عنها رواية "حرب العوالم" لأورسون ويلز والتي هي رواية خيال علمي.

وتضيف: "كانت الخطة، وفقاً لمصدري، هي إثارة الذعر في الولايات المتحدة من خلال الاعتقاد بأن جسماً غامضاً (صحناً طائراً) قد هبط وبداخله كائنات فضائية. وإحدى الوثائق الأكثر إثارة للاهتمام هي المذكرات الرسمية بين المدير الثاني لوكالة المخابرات المركزية، والتر بيدل سميث ومجلس الأمن القومي والتي تتتحدث عن مدى الخوف من أن يقوم السوفييت بخدعة ضد أمريكا باستخدام جسم غامض، وزيادة الضغط على نظام الإنذار الجوي المبكر لدينا، مما يجعل أمريكا عرضة لهجوم".

مجسم لطبق طائر

على الرغم من المعلومات التي قدمتها جاكوبسن، إلا أن الحديث عن الأطباق الطائرة والمخلوقات الفضائية لم يتوقف في الولايات المتحدة، لا من قبل الجمهور ولا من قبل الرؤساء أو الحكومة وأجهزتها الأمنية.

في العام 2017، كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أدارت عام 2007 برنامجاً سرياً تبلغ تكلفته ملايين الدولارات للتحقيق والبحث في الأجسام الطائرة المجهولة، إلا أنه أغلق عام 2012.

وفي العام 2021، أعلن مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية عن تشكيل قوة مهام خاصة للتحقيق في تقارير عن رؤية أجسام طائرة مجهولة الهوية (أطباق فضائية طائرة) كانت تحلق في المجال الجوي المحظور بالولايات المتحدة.

وقال البنتاغون إن قوة المهام الخاصة سوف تعمل على تقييم الأشياء محل الاهتمام و"تحييد أي تهديدات مرتبطة بها".

وخلص تقرير لوزارة الدفاع درس 144 مشاهدة لأجسام طائرة غير محددة الهوية، منذ عام 2004، أنه: "لا توجد مؤشرات واضحة على وجود تفسير مرتبط بحضارة من خارج كوكب الأرض لهذه الأجسام الطائرة"، لكنه أيضاً لم يستبعد ذلك.

وأضاف التقرير أنه قد تكون بعض هذه الظواهر مرتبطة بتكنولوجيا تابعة لدول أخرى مثل الصين أو روسيا، وقد يكون بعضها مرتبطاً بظواهر جوية أو طبيعية، مثل بلورات الثلج التي يمكن أن يسجلها الرادار.

وقال التقرير أيضاً إن بعض هذه المشاهدات، يمكن أن تكون مرتبطة "ببرامج تكنولوجية سرية، تابعة لمؤسسات أمريكية".

وفي مايو/أيار الماضي، عقدت ناسا أول اجتماع عام لها، حول النتائج التي توصلت إليها اللجنة الخاصة التي تم إنشاؤها العام الماضي، حول الأطباق الطائرة والتي أسمتها الناسا باسم جديد، وهو " الظواهر الطائرة غير المعروفة" بدلاً من "أجسام طائرة مجهولة".

ولم تتوصل ناسا في دراستها إلى أي دليل يشير الى وجود كائنات فضائية. وأكدت إنه كان هناك أكثر من 800 حالة مشاهدة لظواهر طائرة غير معروفة. لكن عدد تلك المشاهدات التي "ربما تكون غير طبيعية حقاً" هو بنسبة 2 إلى 5٪ من إجمالي قاعدة البيانات.

وأكدت ناسا لاحقاً أن ما وجدته الدراسة في إحدى الحالات "غير الطبيعية" المبلغ عنها، هو أنه لم يكن يوجد شيء "غريب" بشأن الأجسام التي تم التشكيك بها، باستثناء أنهم لم يكونوا قادرين "على الإمساك بها".

إذ اتضح لهم وهم يلاحقونها، أن الأشياء هذه كانت أبعد بكثير مما كانت تعتقده الطائرة الخاصة بهم. وفي وقت لاحق، تم اكتشاف أن الأضواء التي شككوا بها كانت مجرد أضواء تخص طائرة تجارية متجهة إلى مطار رئيسي.

ومن جهتهم، يعتقد بعض الخبراء أنه يمكن مع الوقت اكتشاف ظواهر فيزيائية جديدة تفسر بعض هذه الظواهر "الغريبة".

ويؤكد بعض العلماء أن الأحداث أو "الأجسام" الغامضة ليست بالضرورة دليلاً على وجود كائنات فضائية.

تفكيك جسم يشبه الأطباق الطائرة عثر على 6 منها في أنحاء مختلفة من المملكة المتحدة في 4 سبتمبر/أيلول 1967 واكتشف أنه كان مجرد خدعة من شابين يبلغان 21 عاماً

في الوقت الذي تبحث فيه ناسا والبنتاغون عن المخلوقات الفضائية، وحتى جلاء الحقائق العلمية، كيف يمكن أن نفسر قول البعض، خصوصاً في الولايات المتحدة، أنه تم "خطفهم" من قبل مخلوقات فضائية ثم أعيدوا بعدها الى الأرض؟

قد يعود التمركز الأكبر لمثل هذه الحالات في الولايات المتحدة، الى مدى انتشار الحديث عن مشاهدة الأطباق الطائرة في السماء، بالإضافة الى كثرة تناولها في الأفلام والكتب وفي السياسة والإعلام.

هذا ما جعل علماء النفس بدورهم يبحثون عن إمكانية وجود خصائص مختلفة معينة لدى الأشخاص الذين يخبرون عن مشاهدتهم لأطباق طائرة أو لقائهم بمخلوقات فضائية.

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يبلغون عن اتصالهم بالكائنات الفضائية يبدو أن لديهم ملفاً نفسياً مختلفاً مقارنة بالمشاركين الذين لم يبلغوا عن هكذا مشاهدات.

وتوصلت دراسة أجرتها كلية غولدزميثز في جامعة لندن عام 2007، على مشاركين مقيمين في المملكة المتحدة، الى أن هؤلاء الأشخاص يظهرون مستويات أعلى من الانفصام، والميل إلى الهلوسة، والإيمان بوجود قوى خارقة، وربما لديهم مستوى أعلى من الخيال الواسع، بالإضافة الى مستويات أعلى من الإبلاغ الذاتي عن حالات شلل النوم.

وكانت دراسة أجريت في العام 1996 في جامعة إسيكس في المملكة المتحدة أيضاً، توصلت أيضاً الى أن اعتقاد الأشخاص بوجود أجسام طائرة مجهولة، مرتبط بدرجات أعلى بنوع من أنواع الذهان أو الفصام لديهم. إلا نها قالت إن الاعتقاد بوجود حياة خارج كوكب الأرض في حد ذاته غير مرتبط بذلك.