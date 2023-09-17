التصوير الفوتوغرافي: أجعل جثث الموتى تبدو بحالة جيدة

ريتشارد كينادي بدأ بالتقاط صور الموتى وهو في عمر تسع سنوات

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يقول رافيندران عن اليوم الأول له في العمل: "كانت وظيفتي أن أضع جثة ميت على كرسي وأجعلها تجلس منتصبة".

ويضيف قائلاً: "ثم كان علي أن أرفع جفونه لأتيح المجال أمام المصور لالتقاط صورة للجثة".

كان عمره لا يتعدى 14 عاماً في 1972 عندما أرسله والده سرينيفاسان، الذي كان يدير استوديو تصوير، في مهمة عمل.

وخاض ريتشارد كينادي تجربة صعبة مماثلة عندما كان بعمر تسع سنوات فقط. فقد طُلب منه أن يمسك بقماشة بيضاء ويحملها كستارة خلف كرسي أُجلس عليه شخص ميت.

وقال لبي بي سي: "كنت ارتجف من الخوف. وفي تلك الليلة لم يغمض لي جفن على الإطلاق. وكنت أرى كابوساً يتكرر طوال ليال عديدة تظهر فيه جثة الشخص الميت. كانت تجربة مروعة."

دخل كلا الرجلين مجال التصوير للسبب نفسه وهو أن الوالد كان يملك استوديو تصوير. وقد التقط هما الاثنان صوراً تصل في مجموعها إلى أكثر من ألف صورة لأشخاص موتى.

وهما من بين عدد متناقص لمصورين تخصصوا في التقاط صور الموتى في ولاية تاميل نادو الهندية الجنوبية.

وقد تحدثا لبي بي سي عن عملهما الغريب والمقلق، والذي كان وظيفة مجزية في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

حتى عقود قليلة خلت، كان الاعتقاد السائد لدى الكثير من المجتمعات في تاميل نادو هو أن التقاط صورة لشخص ما يقصّر عمره. وهذا يعني أن الكثير من الأشخاص كانت الصورة الأولى التي التقطت لهم هي بعد وفاتهم.

رافيندران (أقصى اليمين) يقول إنه كسب مبالغ جيدة من التقاط الصور

ينحدر رافيندران من مدينة كرايكودي، الواقعة على بعد 400 كيلومتر إلى الجنوب من عاصمة الولاية تشيناي. وبالنسبة لفتى مراهق، لم تكن تلك الوظيفة بالوظيفة الممتعة، لكنه أراد أن يترك المدرسة وهذه الوظيفة وفرت له العذر المناسب.

وقال: "بعد أشهر قليلة من التدريب، ذهبت لوحدي لالتقاط صور للموتى".

وطور رافيندران خبرته تدريجياً، من خلال استخدام وسادة كان يضعها تحت رقبة الجثة الجالسة لمنع الرأس من الميلان، وتعديل الملابس وتغيير الخلفية.

ويقول بهذا الخصوص: "لقد حاربت خوفي وبدأت أحب عملي. وجعلت جثث الموتى تبدو بحالة جيدة وحقيقية في صوري".

كانت بداية ريتشارد في عمر أبكر. فقد كان يرافق والده في عمله في تلال "ييركود"، الواقعة على بعد 350 كيلومتراً إلى الغرب من مدينة تشيناي.

وأصعب تجربة مر بها كانت تتعلق بتصوير طفلة حديث الولادة متوفاة.

ويقول: "كان الوالدان مدمرين. والأم كانت تبكي بلا انقطاع".

وبعد وصول المصور قامت الأم بتحميم الطفلة وإلباسها فستاناً جديداً ووضعت لها بعض المكياج.

ويتذكر ريتشارد الموقف قائلاً: "بدت الطفلة كالدمية. وضعت الأم الطفلة في حجرها والتقطت الصورة. وبدت الطفلة في الصورة وكأنها نائمة".

"كانت تلك اللحظة مشحونة جداً بالعواطف".

بعض العائلات تريد التقاط صور لكافة الطقوس قبل الدفن

وقاما أيضاً بتصوير مراسم حميمية مثل تغسيل الجثة وتزيينها بالزهور. وبينما كانت بعض العائلات راضية بالتقاط صورة أو اثنتين، فإن البعض كان أكثر تطلباً.

ويتذكر رافيندران قائلاً: "حتى أنني ذهبت إلى مكان الدفن والتقطت صورة للحظة التي تم فيها دفن الجثة."

وكان أمام المصورين فترة قصيرة حيث كان عليهما أن يظهرا الصور ويطبعاها خلال الليل لأن العائلات الثكلى كانت في بعض الأحيان تحتاج لصورة داخل إطار للميت من أجل طقوس العزاء في اليوم التالي.

واستخدم كل من رافيندران وريتشارد كاميرات غير متطورة نسبياً تلتقط الصور بالأبيض والأسود، لكنها أدت العمل المناط بها.

كان زبائنهما ينتمون إلى عائلات هندوسية ومسيحية وبعض العائلات كانت تواصل الاحتفاظ بالصور الموضوعة داخل إطار للشخص الميت داخل غرف الصلاة الخاصة بها.

ويتذكر رافيندران التقاطه صوراً لرجلين فقط من المسلمين بعد وفاتهما، بينما ريتشارد لم يحظ بمثل هذه التجربة.

عمل ريتشارد أيضاً لصالح مديرية الشرطة. وكان عليه أن يلتقط صوراً لحالات الوفاة غير الطبيعية- ضحايا الجريمة والانتحار وحوادث الطرق- وكان في الغالب يضطر لتصوير جثث مشوهة بشكل سيء.

غالباً الكثير من الأقارب يجتمعون لالتقاط الصورة

ويقول عن ذلك: "كان الأمر مزعجاً للغاية. ففي بعض الأحيان لم أستطع الأكل أو النوم."

واستُخدمت صوره كدليل في المحاكم وساعدت الأسر في الحصول على تعويض.

كان الأجر لهذا النوع من العمل مجزياً بالنسبة للمصورين: فكان بإمكانهم طلب ضعف الأجر العادي مقابل التقاط صور لجثث الموتى. كما أنهم كانوا يحصلون على إكرامية سخية من أقارب الشخص الميت، ولكن طانت هناك وصمة عار كبيرة تتعلق بهذا العمل المروع.

ويقول ريتشارد: "كان العديد من الزبائن يترددون في استخدامي لأي وظيفة أخرى."

أما أسرة رافيندران الهندوسية، فتعتبر أي مكان مرتبط بالموت نجساً، وبالتالي كان عليه أن يخضع لعملية تطهير إلزامية قبل دخول المنزل أو الاستوديو.

ويقول بهذا الخصوص: "كان علي أن استحم في كل مرة. وحتى أن والدي كان يرش بعض الماء على الكاميرا قبل أن أدخلها إلى الاستوديو."

في الماضي، كانت عادة التقاط صور للميت منتشرة في الكثير من الدول.

كان التقاط صورة للميت ممارسة شائعة في الكثير من الثقافات حتى أوائل القرن العشرين- وهذه الصورة التقطها رسام فرنسي حوالي العام 1850

وفي منتصف القرن التاسع عشر، كانت الكثير من العائلات الثكلى تتصور مع أطفالها الموتى والأقارب الآخرين.

وكان التقاط صورة للميت يعتبر طريقة مريحة للعائلات من أجل تذكر أحبائها الذين سرقهم الموت في حقبة زمنية كانت الصور فيها مكلفة والكثير من الأشخاص لم تكن لديهم صور لأنفسهم في حياتهم.

وفي الولايات المتحدة، كانت تُلتقط الصور داخل المنازل، حيث تكون الجثة مسجاة على قالب من الثلج.

وكانت الصور الملتقطة بعد الوفاة مهمة للغاية لأفراد العائلة الذين لم يتمكنوا من السفر لحضور الجنازة أو لم يصلوا في الوقت المناسب.

وكان تصوير الموتى شائعاً أيضاً في بريطانيا في عهد الملكة فيكتوريا.

ففي المدن التي كانت تعاني من انتشار أمراض الحصبة والخناق والحمى القرمزية والحصبة الألمانية- وجميعها قد تكون قاتلة- كان من الممكن أن يأتي الموت في أية لحظة والكثير من الأشخاص ما كانوا ليحظوا بفرصة التقاط صور شخصية لهم خلال عمرهم القصير.

وكانت الصورة بعد الوفاة هي الفرصة الأخيرة للاحتفاظ بصورة دائمة لطفل محبوب.

رافيندران تحول تدريجياً إلى تصوير فعاليات المدارس والمناسبات العامة

لكن هذه الممارسة تلاشت في معظم أنحاء العالم في القرن العشرين- ربما مع تحسين الرعاية الصحية لمتوسط العمر المتوقع للإنسان- إلا أنها استمرت فترة أطول في تاميل نادو والولايات الهندية الأخرى كولاية غرب البنغال وأوديشا بالإضافة إلى مدينة "فاراناسي" المقدسة.

ويرى ريتشارد هذه الصور باعتبارها امتداداً منطقياً لرسم البورتريه في اللوحات.

ويقول: "قبل اختراع التصوير، اعتاد الاقطاعيون الكبار على تكليف رسامين برسم بورتريه لهم."

ويضيف: "كان التصوير امتداداً لتلك الممارسة التي كانت ترمي للحفاظ على الذاكرة. والأغنياء فقط هم الذين كان بمقدورهم أن يكلفوا أحداً برسم بورتريه لهم، لكن التصوير كان متاحاً حتى للفقراء."

لكن في الثمانينيات من القرن الماضي، غزت الكاميرات الرخيصة الثمن التي يمكن لأي شخص استخدامها الأسواق وبدأ الخوف من الظهور في الصور بالتلاشي.

ريتشارد يريد الحفاظ على تقاليد العائلة بالتقاط صور له بعد الوفاة عندما يحين أجله

يشرح ريتشارد الأمر قائلاً: "الكثيرون اشتروا كاميرات صغيرة وبدأوا في التقاط الصور".

ومع تراجع الطلب على خدماته، تحول ريتشارد إلى تغطية المناسبات الخاصة بالكنيسة والأعياد من أجل تعزيز دخله.

أما رافيندران فركز على فعاليات المدارس والمناسبات العامة. وأصبح في نهاية المطاف مصوراً للأعراس.

ويشعر الآن بعد أن بلغ الستينات من العمر بالامتنان إزاء الموتى الذين ساعدوه في تعلم المهنة- والتغلب على خوفه من الموت- لكنه لا يريد لهذه الممارسة ان تستمر عندما يحين أجله.

ويقول بشكل قاطع: "لا أريد أن يلتقط لي أحد صورة بعد وفاتي."

وكان ريتشارد قد التقط صورة لجده بعد وفاته ولديه صور لثلاثة أجيال من أسلافه. وبخلاف رافيندران، فإن المصور البالغ من العمر 54 عاماً ما زال يحتفظ بمجموعة كبيرة من الصور الخاصة باشخاص موتى.

ويقول ريتشارد: "حافظت عائلتي دائماً على صور أسلافنا. لقد أخبرت ابني الأصغر بأن عليه أن يلتقط صورة لي بعد وفاتي وأن تكون تلك الصورة جزءاً من ميراث العائلة."