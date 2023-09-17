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اكتشاف تركيز خطير لثنائي الفينول А في الجسم

9/17/2023 4:23:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اكتشف الباحثون مؤخرا أن كمية صغيرة من مادة "ثنائي الفينول А" الكيميائية الموجودة في العديد من المنتجات التي نستخدمها يوميا، تضر بجهاز المناعة البشري والغدد الصماء.

ويشير المكتب الإعلامي لوكالة البيئة الأوروبية، إلى أن نتائج المسح الحيوي أظهرت أن 71 بالمئة من سكان 11 دولة أوروبية يتعرضون لتأثير مادة "ثنائي الفينول А (BPA) الخطرة". وتوجد هذه المادة في بعض أنواع البلاستيك والمعادن، وفي راتنج إيبوكسي المستخدم في طلاء أنابيب المياه، ويدخل الجسم عن طريق الأطعمة والمشروبات.

وتقول لينا يلا مونونين، المديرة التنفيذية لوكالة البيئة الأوروبية: "اكتشفنا بفضل مشروع بحثي مبتكر للاتحاد الأوروبي بشأن المراقبة الحيوية البشرية، أن البيسفينول А يشكل خطرا صحيا أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا".

وتدعو يلا مونين، إلى أخذ هذه النتائج على محمل الجد واتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى أوروبا للحد من التعرض للمواد الكيميائية التي تشكل خطرا على الصحة.

وقد تضمنت بيانات المراقبة الحيوية البشرية تركيز مادة BPA في عينات البول من 2756 شخصا في 11 دولة أوروبية جمعت بين أعوام 2014 -2020. وقد اكتشفت هذه المادة وسطيا لدى 92 بالمئة من المشاركين، يتجاوز تركيزها الحد الأعلى المسموح به من قبل الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية. وأظهرت النتائج أن نسبة التجاوز كانت الأقل لدى سكان سويسرا 71 بالمئة من المشاركين. أما أعلى تجاوز فقد ظهر لدى 100 بالمئة من المشاركين من فرنسا ولوكسمبورغ والبرتغال.

وقد اتضح للعلماء أن المصدر الرئيسي لهذه المادة هو الأطعمة المعلبة. وتؤثر حتى الجرعات الصغيرة منها سلبا في منظومة المناعة والإنجاب وتسبب حكة جلدية.

RT




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