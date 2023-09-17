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ناسا تؤكد إمكانية إنتاج الأوكسجين على المريخ

9/17/2023 4:23:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



RT
أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إمكانية إنتاج الأوكسجين القابل للتنفس في الغلاف الجوي للمريخ.

وبحسب تقرير نشره موقع "سينس أليرت"، استطاعت "ناسا" من خلال أداة "موكسي" المتواجدة على مركبة بيرسيفيرانس، تفكيك جزئيات هواء المريخ وتوليد إمدادات صغيرة وثابتة من الأوكسجين.

وقالت نائبة مدير الوكالة باميلا ميلروي إنه "من المثير للإعجاب إمكانية استخراج الأوكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، وهو الذي يمكن أن يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو حتى الوقود الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل".

وأشارت إلى أن تطوير هذه التقنيات تتيح استخداما أمثل لـ"الموارد المتوفرة على سطح القمر أو المريخ"، مضيفة أن هذا الأمر بالغ الأهمية لإتاحة "تواجد طويل الأمد في الفضاء.. ويسمح بدعم حملات استكشاف بشرية أولية على المريخ".

وصمم علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أداة "موكسي" التي تعمل منذ هبوط مركبة بيرسيفيرانس على المريخ في فبراير عام 2021، حيث تتم إدارتها من الأرض وإعطاء الأوامر التشغيلية لها لاختبار سطح المريخ.

وأجرت "موكسي" 16 اختبارات لإنتاج 122 غراما من الأوكسجين، وهو ما يتيح للإنسان البقاء على قيد الحياة لنحو 4 ساعات.

وتقول "ناسا" إن هبوط 4 رواد فضاء على سطح المريخ سيتطلب حوالي 7 أطنان مترية من وقود الصواريخ إضافة إلى 25 طنا متريا من الأوكسجين.





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