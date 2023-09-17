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ثقافة العلم.. الطريق لاستدامة المجتمع

9/17/2023 4:22:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. ابراهيم بدران






كان يوم الجمعة الماضي 9/8 هو اليوم العالمي لمحوالأمية. وكان الشعار الذي وضعته اليونسكو لهذا العام " تعزيز محوالأمية من أجل عالم في مرحلة انتقالية: ارساء أسس مجتمعات مستدامة ومسالمة" ولأن الشعار يركز على ثلاث مسائل بالغة الأهمية والتعقيد في نفس الوقت وهي الأولى المرحلة الانتقالية بكل ما تحمل من مستجدات وتقلبات، والثانية المجتمعات المستدامة بكل ما يسستلزم ذلك من تطوير اقتصادي واجتماعي وأمن مجتمعي وأمن غذائي، والثالثة السلم بين المجتمعات لتصبح المجتمعات مسالمة. الأمر الذي لا يتحقق طالما أن فروق القوة بين المجتمعات كبيرة، الأمر الذي يغري القوي بالاعتداء على الأقل قوة.
وهذا يعني أن مفهوم محو الأمية أي "القرائية" قد تغير من المفهوم البسيط المتمثل في مجرد معرفة " القراءة" والكتابة والحساب"، أو"فك الخط" كما نقول في التعبير العامي، تغير إلى مفهوم "القرائية المتقدمة" والتي تقوم ليس على مجرد معرفة القراءة وانما تعني الانتقال الفردي والمجتمعي إلى مستويات جديدة من العلم والثقافة والمعرفة والتعلم تتطلبها الأهداف والمراحل التي يطمح اليها المجتمع باتجاه التقدم والارتقاء، وتفرضها موجة الاتصالات والمعلومات التي تجتاح العالم، متجاوزة كل الحدود السياسية والجغرافية والثقافية. وهي موجة معقدة متجددة وضعت الانسان البسيط سواء كان طفلا في الرابعة أو شيخاً في التسعين من عمر كل منهما وضعت الإنسان في صدام متواصل واحتكاك دائم مع المعلومة والخبرة والمادة العلمية بل ومستجدات العلم والتكنولوجيا، لأنها اصبحت جزءا من حياته اليومية وتتدخل في إدارته لشؤون نفسه بل وفي كل تفاصيل الحياة.
ومن هنا وحتى لا يقع المجتمع الوطني فريسة لما يقوله وينجزه ويفرضه الآخرون، فالمتوقع أن تعمل الدولة بكل مؤسساتها ذات العلاقة، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية والاعلإمية، تعمل لكي ترتقي القرائية وتتجاوز المفاهيم التقليدية البسيطة وتتقدم باتجاهات عديدة في مقدمتها اولاً: ان يكون تعليم القراءة والكتابة والحساب في المدرسة ليس شكليا ولا تلقينيا، وإنما ذهني محفز، ودافع للمتعلم نحو التفاعل مع ما يقرأ ما وما يكتب. والملاحظ ان كثيرا من البلدان النامية ونحن منها تصل نسبة عالية من الأطفال الى سن العاشرة ويجتاز الطفل الصف الرابع من المدرسة، ومع هذا لا يكون قادراً على استيعاب ما يقرأ، ولا التفاعل مع المادة المقروءة، ولا متمكنا من كتابة حصيلة ذلك بوعي ذهني وفكري يقظ وتبصر. وهو ما يعرف بفقر التعلم. ويصل معدله في الدول النامية الفقيرة الى ما يقرب من 65 % وفي الأردن 52 %
ثانيا: ان مستقبل التعليم بمختلف مراحله واتجاهاته يتحرك باطراد نحو تغيير قواعد العملية ليقوم على أساس التعلّم (الذاتي)، وليس مجرد التعليم (من طرف آخر)، والتعلم مدى الحياة وليس لفترة زمنية محدودة تنتهي بانتهاء زمن المدرسة أو الكلية أو الجامعة. وسيصبح التعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني هو الأكثر انتشاراً. وان كان هذا لن يلغي دور المدرسة والجامعة إطلاقا، بل ستتطور الأدوار باتجاه تحفيز الطلبة واكتشاف مواهبهم وإطلاق ابداعاتهم والبحث العلمي والإبداع وحل المشكلات. وهذا يعني أن "محو الأمية" في مفهومها البسيط القديم لن يمكن الفرد من عبور المستقبل بعلم ودراية وتفاعل وتنافسية عالية، وبالتالي لن يقود إلى نجاح الفرد ولا إلى تقدم المجتمع ثالثا: ان توجه العالم نحو الإدارة الإلكترونية والعمل عن بعد يضع الإنسان العادي البسيط، وفي حياته اليومية، في مواجهة مباشرة مع القراءة والاستيعاب لمختلف المواد العلمية والإدارية والصحية والمرورية والمناخية والقانونية والزراعية بل وكل شيء. وهنا لا يجدي النمط التقليدي المبسّط لمحو الأمية، وانما يتطلب الأمر قرائية مركبة متقدمة أو مجموعة من القرائيات والمهارات العلمية والرقمية والتفكيرية والتحليلية والحياتية والبيئية رابعا: ان تعيد المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والمهنية صياغة برامجها مناهجها ونشاطات ذات العلاقة بحيث يكون واحدا من الأهداف الوطنية يتمثل في الوصول الى مجتمع يمارس القراءة باستمرار، يتمتع بقرائية متقدمة تغطي اساسيات بل وتفاصيل المفاهيم الحياتية في جوانبها المختلفة. كل ذلك يتحقق عن طريق المتعلم والمثقف والمهني والكاتب والإعلامي الذي تم تمكينه من القرائية في نمطها المتطور . خامساً: لا بد أن تعطي الدولة اهتماما خاصا للصناعات الفنية والثقافية والتعليمية والعلمية والفكرية حتى يمكن من خلالها تغذية العقل المجتمعي بكل ما تستلزمه الحياة والمستقبل.
ان المفاهيم التي أشرنا إليها أعلاه تتطلب الاهتمام الكافي ليس فقط في الصفوف والسنوات الأخيرة من الدراسة، وانما الاهتمام بالصفوف الأولى والسنوات الأولى من التعليم المدرسي والجامعي على حد سواء. وتتطلب التركيز على المسيرة التعليمية في مراحلها المختلفة وتتطلب اثراء خبرة المعلمين والاساتذة في هذا المجال. ولأننا كمجتمع عربي تميل ثقافتنا نحو"القول"، فإن القرائية المبسطة أو المتقدمة لدينا في خطر، نتيجة لضعف الاهتمام بالقراءة من جهة، وقلة الكتب المؤلفة الجديدة وارتفاع اثمانها من جهة ثانبة، والأخطر من ذلك التطبيقات التكنولوجية الجديدة والتي يستطيع الأنسان اوالطالب ان يصل الى الاجابة بمجرد الكلام والقول وليس بالضرورة الكتابة والدراسة.
واخيراً فإن بناء المجتمع المستدام والمسالم كما يطمح اليه شعار اليونسكو في اليوم العالمي لمحو الأمية، لا يتحقق الاّ اذا تمكن المجتمع من التحرك اقتصادياً وتكنولوجيا واداريا باتجاه العلم والانتاج، والذي يتطلب التفاعل المتواصل على طريق المستقبل.



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