سخونة المحيطات وراء كارثة فيضانات ليبيا- فايننشال تايمز

ارتفاع درجات الحرارة في شرق المحيط الأطلسي وشرق البحر المتوسط بمقدار 2-3 درجات أدى لإعصار دانيال

بحثت صحيفة فايننشال تايمز في أسباب كارثة فيضانات ليبيا وهبوب العاصفة دانيال بهذه القوة، وقالت إن التغيرات المناخية وارتفاع حرارة المحيطات وراء وقوع الكارثة.

ونقل التقرير، الذي أعده مارثا موير وستيفن برنارد وكريس كامبل، عن علماء في المناخ قولهم إن الفيضانات الكارثية في ليبيا بسبب العاصفة دانيال نتجت عن إعصار "ميديكين"، وهو شبه إعصار متوسطي، والذي يمكن أن يمتد فوق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأيوني وساحل شمال إفريقيا.

وأودت العاصفة دانيال بحياة الآلاف هذا الأسبوع عندما ضربت ليبيا وأجزاء من اليونان وبلغاريا وتركيا، وتسببت في انهيار السدود في مدينة درنة الساحلية.

وقال الخبراء إن ظاهرة إعصار ميديكن نادرة نسبيا، إذ تحدث مرة إلى ثلاث مرات في السنة، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى فيضانات مدمرة وعواصف ورياح قوية.

وتنتج هذه الظاهرة عن ارتفاع درجات الحرارة في شرق المحيط الأطلسي وشرق البحر المتوسط بمقدار 2-3 درجات مئوية عن المعتاد، مما يؤدي إلى عواصف مصحوبة بهطول أمطار غزيرة.

"كارثة فيضانات ليبيا لم تتسبب فيها الطبيعة فقط بل ساهم فيها البشر" – الغارديان

منظمة الصحة العالمية تناشد السلطات في ليبيا التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية تنظيم الدولة الإسلامية: بي بي سي تتعقب البريطانية التي اقنعت 3 من صديقاتها بالانضمام إلى التنظيم

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وشهدت المنطقة أيضا حجب الضغط العالي، مما أدى إلى محاصرة العاصفة فوق اليونان. وعندما تحركت أخيرا، تطورت إلى إعصار ميديكن، وتسببت في هطول كميات هائلة من الأمطار على ليبيا.

تسببت الأمطار الغزيرة التي تراوحت ما بين 150 ملم و 240 ملم في حدوث فيضانات في العديد من المدن، بما في ذلك البيضاء، التي سجلت رقماً قياسياً بلغ 414.1 ملم خلال 24 ساعة.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن درجات حرارة سطح البحر قبالة سواحل ليبيا كانت أعلى من 27.5 درجة مئوية، مما يزيد من خطر العواصف.

وقال كارستن هاوستين، عالم المناخ والأرصاد الجوية في جامعة لايبزيغ الألمانية: "المياه الدافئة لا تغذي تلك العواصف من حيث كثافة هطول الأمطار فحسب، بل تجعلها أيضا أكثر شراسة".

وأضاف هاوستين أن "إمكانية تحول دانيال إلى إعصار ميديكن من المحتمل أن تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح البحر، وبالتالي فهو نتيجة تغير المناخ التي تسبب فيها الإنسان أيضا".

وقال الخبراء إن البنية التحتية في ليبيا تأثرت بشكل واضح بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وحتى لو كان السد يحتوي على قناة تصريف، فإن مستويات المياه كانت مرتفعة للغاية.

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه كان من الممكن تجنب سقوط كل هذا العدد من الضحايا لو كان لدى ليبيا خدمة أفضل للأرصاد الجوية توفر المعلومات والتحذيرات.

وتم الإعلان عن وفاة ما لا يقل عن 5500 شخص وفقدان 10000 آخرين.

وقال بعض الأكاديميين إنه من السابق لأوانه ربط الحدث بشكل قاطع بتغير المناخ، على الرغم من أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من احتمال وقوع أحداث مناخية متطرفة.

وقالت ليزي كيندون، من جامعة بريستول: "يجب أن نتوقع وقوع أحداث متطرفة غير مسبوقة في سجل المراقبة".

وأضافت أن العاصفة دانيال توضح نوع الفيضانات المدمرة التي قد نتوقع حدوثها بصورة أكبر في المستقبل، ولكن مثل هذه الأحداث يمكن أن تحدث فقط بسبب التقلبات الطبيعية للمناخ، كما حدث في الماضي."

حوالي 50 ألفا من نساء وأطفال مقاتلي تنظيم الدولة رهن الاحتجاز في مخيم الهول تحت حراسة قوات سوريا الديمقراطية

عودة نساء تنظيم الدولة

نشرت صحيفة الاندبندنت أونلاين تقريرا عن ضرورة استعادة دول أوروبا مواطنيها من نساء تنظيم الدولة الإسلامية وأطفالهن من سوريا، والتقت الصحفية إليانور مايرز، واحدة من النسوة عادت إلى بلدها ألبانيا بعد قضاء سنوات في كنف تنظيم الدولة ثم مخيم الهول الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا.

وتقول الصحيفة إن أمينة عادت إلى ألبانيا، وعمرها الآن 16 عاما، بعد أن قررت مغادرة سوريا وتركت أمها وشقيقتها هناك في مخيم الهول لنساء تنظيم الدولة وأطفالهن، وترتدي النقاب.

سافرت أمينة إلى سوريا مع والدتها وأبيها عام 2015. وقضت حوالي تسع سنوات من حياتها في سوريا، في الرقة ثم في الباغوز، أخر معقل لتنظيم الدولة في سوريا وسقط عام 2019، وحينها تم نقلها إلى مخيم الهول للاجئين المليء بزوجات وأطفال مقاتلي التنظيم.

تقول أمينة: "كانت الحياة في الباغوز طبيعية، لأنني كنت صغيرة جدا، ولم نغادر المنزل أبدا. وعلى مدى عام، بدت الحرب بعيدة".

بحسب تقديرات، هناك أكثر من 50 ألف امرأة وطفل في مخيم الهول. وتتولى حراسته قوات سوريا الديمقراطية، التي تتكون في معظمها من قوات كردية. كما أنهم يحرسون آلاف المقاتلين السابقين، الأجانب والمحليين، الذين يقبعون في السجون في شمال شرقي سوريا.

وقد عرضت الحكومة الألبانية عودة مواطنيها من أعضاء تنظيم الدولة السابقين، وبالفعل قررت أمينة المغادرة نهاية 2022، وتركت والدتها وشقيقتها هناك، وقد حالوا منعها من العودة لكنها أصرت ورفضت الاقتناع بأفكارهما بأن تنظيم الدولة سوف يعود من جديد.

يقول التقرير إن إعادة النساء وأطفالهن من سوريا "يثير جدلا كبيرا، فبينما ينظر إليهم البعض على أنهم إرهابيون، فإنهم البعض يتعاطف معهم، خاصة أن التنظيم منع النساء من الخروج من المنزل بغرض الطهي والتنظيف. وكما يدعي البعض، فقد عاشوا حياة منفصلة تماما عن الرعب الذي كان يسود في الخارج.

وترى الصحيفة أن جميع الذين بقوا في سوريا من عناصر التنظيم يشكلون عبئا كبيرا على قوات سوريا الديمقراطية لأنهم لا يزالون يشكلون تهديدا كبيرا للمنطقة. وفي فبراير/شباط، وصف أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي المعسكرات بأنها "مرتع للتطرف".

وتشير الصحيفة إلى أن "الكثير من البلدان الأوروبية ترفض استعادة مواطنيها من مقاتلي تنظيم الدولة لمحاكمتهم، لصعوبة تحديد الجرائم التي ارتكبوها". وتضيف أنه "قد يكون جمع الأدلة أمرا صعبا أو مكلفا أو مستحيلا".

وحذرت من أن جميع البلدان ستضطر للتعامل مع قضية استعادة مواطنيها في نهاية الأمر، لأن تركهم في سوريا قد يكون مريحا من الناحية السياسية، لكنه غير قابل للتطبيق على المدى الطويل.

وفي النهاية أشار التقرير إلى أن العديد من دول أوروبا "رفضت إعادتهم لأنها تفضل عدم التعامل مع عواقب القيام بذلك: فالمحاكمات والسجون وإعادة الإدماج كلها مكلفة. ويشكل أولئك الذين بقوا في سوريا تهديدا للمنطقة، وتهديدا أكبر لبلدانهم الأصلية كلما طال أمد بقائهم هناك".

ذكرى الاحتجاجات في إيران

تناولت صحيفة التليغراف عمليات اغتصاب مزعومة يقال إنها تُمارس ضد السجناء في إيران، الذين تم القبض عليهم أثناء الاحتجاجات التي اندلعت قبل عام على مقتل الشابة مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق.

وجاء في التقرير أن شابة إيرانية انتحرت بعد أن تعرضت لاعتداء جنسي في الحجز، لأنها لم تكن ترتدي الحجاب بشكل صحيح.

ونقل التقرير عن الشابة ندا، 20 عاما، طالبة في طهران، تحدثت من خلال رسالة مشفرة عبر الانترنت في الذكرى الأولى لاحتجاجات إيران، أن صديقتها "قد انتحرت بسبب ما فعلوه بها من اغتصاب في الحجز".

منذ وفاة صديقتها، تدعي ندا أنها قامت بأعمال "مقاومة" مختلفة ضد الجمهورية الإسلامية، مثل تمزيق صور المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتقول الصحيفة إن ندا مجرد واحدة من آلاف الشابات الإيرانيات اللاتي تواصلن تحدي القيادة في طهران، التي تستعد لجولة جديدة من الاحتجاجات مع إحياء الإيرانيين الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني، الشابة الكردية الإيرانية.

وتقول تقارير إن مهسا، 22 عاماً، تعرضت للضرب حتى الموت أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب ارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح، وهي القضية التي أثارت انتفاضة غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد.

وتنفي السلطات الإيرانية المسؤولية عن وفاة الشابة، وتقول إنها توفيت بأسباب صحية.

وقالت مصادر في إيران لصحيفة التليغراف إن الاحتجاجات الجديدة قد تقابل برد وحشي من قوات الأمن الإيرانية. وقد تعطل الوصول إلى الإنترنت بشكل كبير بينما تم إنشاء نقاط التفتيش لإيقاف المركبات في طهران.

وخلال حملة القمع السابقة، أصيب مئات المتظاهرين الإيرانيين بالعمى بطلقات نارية، في حين تم تقديم آخرين إلى المحكمة وتم السماح لهم فقط بحوالي 15 دقيقة للدفاع عن أنفسهم قبل الحكم بإعدامهم. كما تم قتل ما لا يقل عن 500 شخص، وفقا لبعض التقديرات، في الشوارع على أيدي قوات الأمن.