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الأمين العام لـ«الناتو»: تهيأوا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا

9/17/2023 4:22:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في مقابلة نشرت اليوم (الأحد)، أن تكون هناك نهاية سريعة للحرب الأوكرانية، في وقت تواصل فيه كييف شن هجومها المضاد ضد روسيا.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع مجموعة ((فونكه)) الإعلامية الألمانية: ((معظم الحروب تستمر لفترة أطول من المتوقع عندما تبدأ للمرة الأولى))، محذراً ((لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا)).
والنزاع العسكري الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022 في أوكرانيا مع غزو القوات الروسية أعاد الحرب إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عقود.
وشنت كييف هجوماً مضاداً في يونيو (حزيران) الماضي على المواقع التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها، لكن التقدم الذي حققته كان محدوداً.

الرئيس الأوكراني والأمين العام لحلف شمال الأطلسي خلال قمة الحلف في يوليو الماضي (رويترز)

وقال ستولتنبرغ: ((نتمنى جميعا تحقيق سلام سريع))، مردفاً ((لكن في الوقت نفسه علينا أن ندرك أنه إذا توقف الرئيس زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال سوف تختفي أوكرانيا من الوجود)).
وتابع: ((أما إذا ألقى الرئيس بوتين وروسيا السلاح، عندها نحصل على السلام))
وبشأن طموحات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، لفت ستولتنبرغ إلى أنه ((ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضواً في الناتو))، مشيراً إلى أن كييف ((اقتربت أكثر من حلف شمال الأطلسي)) خلال قمة الحلف في يوليو (تموز).
وأكد ستولتنبرغ أنه ((عندما تنتهي هذه الحرب سنكون بحاجة إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا، وإلا فإن التاريخ قد يعيد نفسه)).
وكان قادة دول حلف شمال الأطلسي قد اتفقوا خلال قمة يوليو التي استضافتها فيلنيوس، على إمكانية انضمام أوكرانيا بمجرد استيفائها شروطاً معينة تشمل بحسب مسؤولين من الولايات المتحدة وألمانيا تنفيذ كييف إصلاحات لحماية الديموقراطية وسيادة القانون.-(وكالات)



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