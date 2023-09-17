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إشهار شبكة العمل المدني في الأردن

9/17/2023 4:22:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن أمس عن إشهار "شبكة العمل المدني"، برعاية السفارة الأمريكية في عمّان، يتزامن ذلك مع الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي تحتفل به الأمم المتحدة يوم 15 أيلول (سبتمبر) من كل عام.
والشبكة هي مبادرة تقوم عليها مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية، تعمل في مناطق متنوعة في الأردن على برامج التحديث السياسي والاقتصادي وتمكين الشباب والنساء للقيام بأدوار أكثر فاعلية تجاه الديمقراطية والعمل المدني في الأردن.
وتهدف شبكة العمل المدني إلى تعزيز العمل القائم على النهج التشاركي وتبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات المجتمع المدني الأردنية، وتنسيق الجهود باتجاه تكريس قيم الديمقراطية وثقافة العمل المدني، وتعزيز قدراتهم المؤسساتية، وكذلك وضعهم على خارطة التأثير في الحراك الثقافي والمجتمعي، والعمل على تشخيص حالة العمل المدني بشكل دوري، وإصدار تقرير سنوي لتشخيص وقراءة حالة مؤسسات المجتمع المدني، والتحديات التي تواجه عملها، والفرص الإنمائية المتاحة للعمل التشاركي الذي يخدم الصالح المدني العام.
بدأت الاحتفالية باستعراض منسق شبكة العمل المدني عبدالله الجبور فكرة ونشأة المبادرة، والأهداف تسعى إلى تحقيقها وكيفية الإنضمام إليها، ثم قدّم المستشار السياسي في السفارة الأمريكية السيّد بول بالدوين كلمة "أكّد فيها على أهمية الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية من قبل مؤسسات المجتمع المدني وأهمية تعزيز العمل التشاركي فيما بينها بما يساند مسارات التحديث التي تشهدها الأردن".
ثم عقدت جلسة نقاشية أولى بعنوان: ((أهمية العمل التشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني وأثر ذلك على تماسك البناء الديمقراطي والازدهار الاقتصادي والاجتماعي)) تحدث خلالها الأعضاء المؤسسون لشبكة العمل المدني، وهم معهد السياسية والمجتمع، شبكة نايا المجتمعية، مركز المواطنة للتنمية المستدامة، مركز رفد المعرفة، مؤسسة أثر الشبابية، مركز بصمة خير لتنمية المجتمع المحلي.
اختتم الحفل باستعراض تقرير((حالة مؤسسات المجتمع المدني في الأردن 2023)) الذي قدّمه وناقش نتائجه وتوصياته مع الحضور منسق الشبكة السيّد عبدالله الجبور، وهو تقرير تحليلي لمؤسسات المجتمع المدني، تنوي الشبكة إصدارة بشكل سنوي عن الشبكة بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، يعمل التقرير على تشخيص حالة مؤسسات المجتمع المدني من حيث التغييرات والديناميات التي تطرأ على أعمال وبرامج المؤسسات، والتحديات التي تعيق دورها أو تقلل من فاعليتها المدنية. كما يستعرض التقرير الفرص الإنمائية المشتركة التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني الاستفادة منها والمساهمة فيها.

يذكر أن المؤسسات التي عملت على تأسيس شبكة العمل المدني هي معهد السياسة والمجتمع، مركز المواطنة، شبكة نايا المجتمعية، مؤسسة أثر الشبابية، مركز رفد المعرفة، مركز بصمة خير لتنمية المجتمع المحلي.



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