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الحبس سنة لـ 4 محتالين انتحلوا صفة دبلوماسيين بالسفارة الإسرائيلية

9/17/2023 4:22:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



موفق كمال
عمان- قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس 4 متهمين مدة سنة؛ لثبوت احتيالهم على سيدة، بمبلغ 32 الف دينار، بعد أن انتحل اثنان منهما صفة دبلوماسيين بالسفارة الاسرائيلية بعمان، وذلك لغايات الاحتيال على سيدة كانت اتفقت معهما على استخراج كنز إسرائيلي مزعوم.
وحسب وقائع القضية التي قنعت بها المحكمة، فقد اتفقت المشتكية، وهي سيدة تمتلك قطعة أرض، مع اثنين من المشتكى عليهما عرفا عن نفسيهما لدى المشتكية بأنهما يعملان دبلوماسيان في السفارة الإسرائيلية،على أن يقوما باستخراج ذهب من أرض مملوكة لها، وكان أحدهما يتحدث اللغة العبرية، فيما الآخر وضع يده على رأس المشتكية وأفراد من عائلتها وقرأ عليهم آية الكرسي، وقد زعم المشتكى عليهم بأنهم يهود ولا يستخرجون إلا ذهب بني إسرائيل، وقد طلب المشتكى عليهم من المشتكية ذبح "دجاجتين وديك" والتصدق بهم، كما طلبوا الدخول إلى غرفة في بيت المشتكية بعد أن أخرجوا أفراد العائلة منها وقاموا بإشعال الفحم في منقل ونشروا التراب على النار فصدر صوت انفجار، كما طلب المشتكى عليهم قزحة وزيت زيتون وملح، وفي سبيل استخراج الذهب وتثبيته بدأ المشتكى عليهم بالتردد على بيت المشتكية باستمرار وبرفقتهم فتاة تدعي أنها دكتورة أجنبية، وقد قامت المشتكية بدفع مبالغ مالية للمشتكى عليهم على دفعات وصلت في مجموعها إلى (32500) دينار لغايات شراء البخور ومواد مساعدة لغايات استخراج الذهب المزعوم وتثبيته، إلا أنه لم يتم استخراج الذهب ولم تتم إعادة المبالغ للمشتكية، حيث استولى المشتكى عليهم على تلك المبالغ، وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة القانونية.



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