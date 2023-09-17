السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض
التاريخ
9/17/2023 4:16:03 AM
(MENAFN- Al Watan) شاركت المملكة ممثلة بمحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الدكتور محمد بن سعود التميمي، في أعمال الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة، بهدف تعزيز إسهام قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واقتراح سياسات وتوصيات لسد الفجوة الرقمية، بجانب تعزيز وتنمية الاقتصاد الرقمي.
وشهد الاجتماع المنعقد على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان "الاتصال الرقمي - فرصة للتحول"، مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف القطاعات الحكومية والصناعية في أنحاء العالم، بحثوا خلاله مجموعة من القضايا المهمة منها دور الاستثمار والتمويل في سد الفجوة الرقمية العالمية وربط 2.6 مليار شخص حول العالم غير متصلين بالإنترنت، والتحديات والعوائق في البيئة الرقمية.
وتُعد لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة من اللجان التابعة للأمم المتحدة، ويشترك في رئاستها رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، ورجل الأعمال كارلوس سليم، بينما يتولى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والمدير العام لليونسكو نيابة رئاسة اللجنة، كما تضم اللجنة عددًا من صناع القرار المؤثرين في مجال الاتصالات والتقنية وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي والصناعي من حول العالم.
MENAFN17092023000089011017ID1107083562
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.