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4 مميزات جديدة في آيفون 15

9/17/2023 4:16:02 AM
(MENAFN- Al Watan) فيما يترقب خبراء التكنولوجية والملايين من الناس إصدار هاتف "آيفون 15" الجديد هذا الشهر، وذلك بعد أيام من كشف الشكل الجديد للهاتف الشهير، يستءل العديد هن ماهية المميزات التي يمتلكها آيفون 15 مقارنة بالنسخة الـ14.
وبالإضافة للمميزات الموجودة في آيفون 14، توجد 4 مميزات جديدة في آيفون 15 وهي:
1- الشحن السريع
نجد أن "آيفون 15" سيكون مزودا بمنفذ شحن من النوع C، وهو نفس منفذ الشحن المدمج في هواتف أندرويد مثل سامسونغ وهواوي.
حيث أن هذا التغيير يأتي بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي قانونا يلزم جميع الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى المباعة في أوروبا أن تكون مجهزة بمنفذ شحن USB من النوع C بحلول نهاية عام 2024.
وتوفر شواحن USB-C ميزة السرعة، يُمكّن لموصلات USB-C شحن هاتفك بشكل أسرع بكثير من كابل أبل الاعتيادي، مع استخدام نفس مقدار الجهد.
2- التكبير
ومن المزايا الجديدة أن "آيفون 15" يوفرأقوى إمكانيات التكبير حتى الآن مقارنة بأي هاتف ذكي سابق من أبل، وفقا لموقع الشركة.
كما يتميز هاتف "آيفون 15 برو ماكس" بكاميرا مقربة مع تكبير يصل إلى 5 أضعاف، وهو أطول تكبير بصري لأي كاميرا آيفون.
3- الصور
وفيما يخص الصور فإن "آيفون 15" يقوم باستشعار ظهور شخص (أو حيوان أليف) في عرض الكاميرا ويلتقط معلومات عمق الصورة تلقائيا، مما يسمح لك بتحويل صورك إلى صور "بورتريه" بعد فترة من التقاط الصورة.
كذلك يمكن تحويل الصور العادية الموجودة على "آيفون 15" إلى صور بنمط عمودي "بورتريه" باستخدام تطبيق الصور.
3- زر الأكشن
وآخر ميزة أننا نجد "زر الأكشن" الجديد استبدل زر "وضعية الصامت" على جانب الهاتف، حيث سيستطيع المستخدم في جهاز آيفون، اختيار مهمة هذا الزر بنفسه، وتحديد فائدته.
حيث أنه في السابق كان هذا الزر مخصصا لوضع الهاتف على وضعية "الصامت" فقط.

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