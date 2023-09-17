4 مميزات جديدة في آيفون 15

4 مميزات جديدة في آيفون 15
التاريخ
9/17/2023 4:16:02 AM
(MENAFN- Al Watan) فيما يترقب خبراء التكنولوجية والملايين من الناس إصدار هاتف "آيفون 15" الجديد هذا الشهر، وذلك بعد أيام من كشف الشكل الجديد للهاتف الشهير، يستءل العديد هن ماهية المميزات التي يمتلكها آيفون 15 مقارنة بالنسخة الـ14.
وبالإضافة للمميزات الموجودة في آيفون 14، توجد 4 مميزات جديدة في آيفون 15 وهي:
1- الشحن السريع
نجد أن "آيفون 15" سيكون مزودا بمنفذ شحن من النوع C، وهو نفس منفذ الشحن المدمج في هواتف أندرويد مثل سامسونغ وهواوي.
حيث أن هذا التغيير يأتي بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي قانونا يلزم جميع الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى المباعة في أوروبا أن تكون مجهزة بمنفذ شحن USB من النوع C بحلول نهاية عام 2024.
وتوفر شواحن USB-C ميزة السرعة، يُمكّن لموصلات USB-C شحن هاتفك بشكل أسرع بكثير من كابل أبل الاعتيادي، مع استخدام نفس مقدار الجهد.
2- التكبير
ومن المزايا الجديدة أن "آيفون 15" يوفرأقوى إمكانيات التكبير حتى الآن مقارنة بأي هاتف ذكي سابق من أبل، وفقا لموقع الشركة.
كما يتميز هاتف "آيفون 15 برو ماكس" بكاميرا مقربة مع تكبير يصل إلى 5 أضعاف، وهو أطول تكبير بصري لأي كاميرا آيفون.
3- الصور
وفيما يخص الصور فإن "آيفون 15" يقوم باستشعار ظهور شخص (أو حيوان أليف) في عرض الكاميرا ويلتقط معلومات عمق الصورة تلقائيا، مما يسمح لك بتحويل صورك إلى صور "بورتريه" بعد فترة من التقاط الصورة.
كذلك يمكن تحويل الصور العادية الموجودة على "آيفون 15" إلى صور بنمط عمودي "بورتريه" باستخدام تطبيق الصور.
3- زر الأكشن
وآخر ميزة أننا نجد "زر الأكشن" الجديد استبدل زر "وضعية الصامت" على جانب الهاتف، حيث سيستطيع المستخدم في جهاز آيفون، اختيار مهمة هذا الزر بنفسه، وتحديد فائدته.
حيث أنه في السابق كان هذا الزر مخصصا لوضع الهاتف على وضعية "الصامت" فقط.
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