الصين تسجل ارتفاع 10 بالمئة في إيرادات الميزانية العامة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023

(MENAFN
) بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الصينية تشير إلى ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للصين بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث بلغت 15.18 تريليون يوان، ما يعادل حوالي 2.11 تريليون دولار أمريكي. يُعزى هذا الارتفاع إلى استمرار النمو الاقتصادي في الصين، والذي يعود بشكل أساسي إلى تنفيذ سياسات اقتصادية واسعة النطاق تهدف إلى المحافظة على ضريبة القيمة المضافة واستردادها منذ إبريل من العام الماضي.
تُظهر البيانات أيضًا أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغ 12.79 تريليون يوان خلال نفس الفترة، مع زيادة بنسبة 12.9 في المائة على أساس سنوي. وشهدت الإيرادات الضريبية للحكومة المركزية ارتفاعًا بنسبة 9.5 في المائة لتصل إلى 6.97 تريليون يوان، بينما سجلت الحكومات المحلية نموًا بنسبة 10.3 في المائة، حيث بلغت 8.21 تريليون يوان.
من ناحية أخرى، تم توسيع الإنفاق العام في الميزانية بنسبة 3.8 في المائة ليصل إلى ما يزيد عن 17.14 تريليون يوان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. إيرادات الميزانية العامة تشير إلى الدخل المخصص لتمويل الأنشطة الحكومية والمشاركة في توزيع المنتجات الاجتماعية، وتلعب دورًا أساسيًا في الضمان المالي للحفاظ على سير عمل الحكومة بكفاءة.
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