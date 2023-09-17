ولاية كاليفورنيا ترفع دعوى قضائية ضد شركات الذهب الأسود الكبرى لتلويث المناخ والتضليل

(MENAFN
) ولاية كاليفورنيا الأمريكية قامت برفع دعوى قضائية ضد 5 من أكبر شركات الذهب الأسود في العالم. تأتي هذه الشكوى بعد اتهام هذه الشركات بالتسبب في أضرار بقيمة مليارات الدولارات ومحاولة تضليل الرأي العام بشأن تأثير الوقود الأحفوري على المناخ.
كما تم تقديم الشكوى المدنية يوم الجمعة الموافق 15 أيلول, إلى المحكمة العليا في مدينة سان فرانسيسكو، وتستهدف شركات مثل "إكسون موبيل" و"شل" و"بريتيش بتروليوم" (بي بي) و"كونوكو فيليبس" و"شيفرون". بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الشكوى أيضًا المعهد الأمريكي للذهب الأسود (ايه بي آي).
كذلك تأتي هذه الشكوى في سياق دعاوى قانونية سابقة قامت بها مدن ومقاطعات وولايات أمريكية أخرى ضد مصالح مرتبطة بصناعة الوقود الأحفوري. تتعلق هذه الدعاوى بتأثير الوقود الأحفوري على البيئة والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى اتهام تلك المصالح بالقيام بحملات تضليل لسنوات طويلة.
في حين أعلن غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، عن هذه الشكوى وأكد أن شركات النفط كانت تقوم بالكذب وإخفاء الحقائق لأكثر من 50 عامًا بشأن تأثير الوقود الأحفوري على البيئة والمناخ. وأضاف أن ولاية كاليفورنيا تتخذ هذه الإجراءات القانونية لمحاسبة ملوِّثي البيئة الكبار.
ومن ناحية أخرى، ردت متحدثة باسم إيه بي آي على هذه الشكوى بالقول إن القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية هي مسألة يجب أن تُناقش وتُحدد من قبل الكونغرس، وأن النظام القضائي ليس المكان المناسب لذلك. كما أشارت إلى أن هذه الدعاوى تُعد محاولة للتضليل عن القضايا الوطنية الهامة وتبديد أموال الضرائب بشكل هائل في ولاية كاليفورنيا.
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