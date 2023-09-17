أول سفينتين تصلان عبر ممر بحري جديد في أوكرانيا لتصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية

(MENAFN
) أعلنت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية أن سفينتي شحن وصلتا إلى أوكرانيا اليوم السبت، لتكونا أول سفينتين تستخدمان ممرًا مؤقتًا للإبحار إلى موانئ البحر الأسود وتحميل حبوب للأسواق الأفريقية والآسيوية.
كما كشفت أوكرانيا الشهر الماضي عن "ممر إنساني" في البحر الأسود للسماح بإبحار السفن العالقة في موانئها منذ بدء الحرب في فبراير 2022 وتجنب الحصار الفعلي الذي فرضته روسيا بعد انسحابها من اتفاق كان يسمح لكييف بتصدير الحبوب.
كذلك غادرت خمس سفن ميناء أوديسا عبر هذا الممر البحري الجديد الذي يمتد على طول الساحل الغربي للبحر الأسود بالقرب من رومانيا وبلغاريا. وتعتزم أوكرانيا أيضًا استخدام هذا الممر لتصدير منتجاتها الغذائية، حيث تعتبر أوكرانيا واحدة من البلدان الرئيسية المصدرة للمنتجات الغذائية وإنتاجها.
في حين ذكر نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، أنه من المقرر تحميل ما يقرب من 20 ألف طن من القمح بالسفينتين هاتين لتوجيهها إلى أسواق أفريقيا وآسيا.
وأفادت وزارة الزراعة الأوكرانية عبر تطبيق تيليجرام بأنه سيتم شحن القمح إلى مصر وإسرائيل. وهذا يأتي في إطار جهود لاستئناف التجارة الطبيعية للسلع الغذائية الحيوية والتي تلعب دورًا مهمًا في إمداد واستقرار أسواق الغذاء العالمية.
ومن جانبها، صرح مسؤول بالأمم المتحدة لرويترز، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن "الأمم المتحدة لا تشارك في حركة تلك السفن، لكننا نرحب بكل الجهود الرامية لاستئناف التجارة الطبيعية، خاصة السلع الغذائية الحيوية التي تلعب دورًا حاسمًا في إمداد أسواق الغذاء العالمية وضمان استقرارها".
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