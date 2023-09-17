الاتحاد الأوروبي يتحدى تحذيرات الصين بشأن التحقيق في دعم السيارات الكهربائية

(MENAFN
) أكد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الموافق 15 أيلول, استعداده لمواجهة أي رد فعل صيني، بعدما حذرت بكين من أن التحقيق الذي تجريه بروكسل في الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية سيؤثر سلبًا على العلاقات التجارية بين الجانبين.
كما تمّت الخطوة بعد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بضغط من فرنسا، عن فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية. هذه الخطوة حظيت بترحيب من الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي التي تشكو من المنافسة غير العادلة.
كذلك أكدت فون دير لايين أن "الأسواق العالمية مليئة بالسيارات الكهربائية الصينية الرخيصة والتي يتم الحفاظ على أسعارها منخفضة بشكل مصطنع بفضل إعانات حكومية ضخمة".
في حين يُعتقد أن التحقيق قد يؤدي إلى فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات لحماية شركاته من خلال فرض رسوم جمركية على السيارات التي تُباع بأسعار منافسة تؤثر على المنافسة العادلة في السوق.
من جانبها، وصفت وزارة التجارة الصينية هذا التحقيق بأنه "تدبير حمائي صريح"، محذرة من تأثيره السلبي على سلسلة التوريد العالمية لصناعة السيارات، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من هذا التصعيد، يعتبر التجارة مع الصين نسبة ضئيلة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو، حيث تمثل حوالي 2.5 بالمئة فقط منه. وبالتالي، يظهر الاتحاد الأوروبي عزمه على الدفاع عن مصالحه والحفاظ على التوازن في العلاقات التجارية بغض النظر عن التحذيرات الصينية.
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