أسعار الذهب ترتفع بمعدل 0.6 بالمئة خلال أسبوع مليء بالأحداث الاقتصادية والسياسية

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بمعدل 0.6 بالمئة خلال هذا الأسبوع، وسط تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية الهامة في العالم. يأتي هذا الارتفاع نتيجة ضعف قيمة الدولار وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، خاصةً بعد بدء نقابة عمال السيارات المتحدة إضرابات في ثلاث شركات لصناعة السيارات في مدينة ديترويت.
كما تزايدت التوقعات أيضًا بشأن توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية، مما أضاف دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب. في يوم الجمعة، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بمعدل 0.9 بالمئة لتصل إلى 1927.79 دولارًا للأوقية، وزادت بمعدل 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وفيما يتعلق بالعقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة، ارتفعت عند التسوية بمعدل 0.7 بالمئة أو ما يعادل 13.40 دولارًا للأوقية، لتصل إلى 1946.20 دولارًا للأوقية.
كذلك يأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب نتيجة تراجع الدولار بمعدل 0.3 بالمئة أمام منافسيه بعد نشر بيانات اقتصادية أمريكية. هذا التراجع في قيمة الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
في حين أشار تاي وونغ، تاجر المعادن في نيويورك، إلى أهميتها فيما يتعلق بالإضرابات التي نظمتها نقابة عمال السيارات المتحدة في ديترويت، وقال: "الذهب والفضة يرتفعان على خلفية قلق متزايد". وأضاف: "يبدو أن إضراب يو اي دبليو قد يستمر لبعض الوقت نظرًا لمطالب النقابة والتطورات المحتملة في الحكومة. الإغلاق المقرر في نهاية الشهر سيكون محط اهتمام كبير".
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