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ستولتنبرغ يتوقع حربا طويلة الأمد في أوكرانيا

9/17/2023 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن أوكرانيا ستنضم إلى الحلف عاجلا أم آجلا، لكنه لم يذكر متى سيحدث ذلك.
وقال ستولتنبرغ في حديث لصحيفة مجموعة Funke: "لا شك في أن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضوا في "الناتو".


وأشار إلى أن "أحدا لا يعرف" متى سينتهي القتال في أوكرانيا، وقال: "تستمر معظم الحروب لفترة أطول مما كان متوقعا لها ولذلك يجب أن نكون جاهزين لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا... نريد سلاما سريعا".


وأضاف أنه إذا توقفت أوكرانيا عن القتال فإنها "ستختفي من الوجود، فيما لو توقفت روسيا عن القتال سيحل السلام".

RT

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