ستولتنبرغ يتوقع حربا طويلة الأمد في أوكرانيا



وأشار إلى أن "أحدا لا يعرف" متى سينتهي القتال في أوكرانيا، وقال: "تستمر معظم الحروب لفترة أطول مما كان متوقعا لها ولذلك يجب أن نكون جاهزين لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا... نريد سلاما سريعا".



وأضاف أنه إذا توقفت أوكرانيا عن القتال فإنها "ستختفي من الوجود، فيما لو توقفت روسيا عن القتال سيحل السلام".

RT