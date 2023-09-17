Sunday, 17 September 2023 11:48 GMT

الاحتلال يعتقل شقيقين من رام الله

9/17/2023 3:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شقيقين من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.


وذكرت مصادر لــ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين رأفت نائل الريماوي (34 عاما)، وشقيقه عماد (33 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما، وسط اندلاع مواجهات.


وفا


MENAFN17092023000208011052ID1107083493

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث