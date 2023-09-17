الاحتلال يعتقل شقيقين من رام الله
التاريخ
9/17/2023 3:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شقيقين من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.
وذكرت مصادر لــ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين رأفت نائل الريماوي (34 عاما)، وشقيقه عماد (33 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما، وسط اندلاع مواجهات.
وفا
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