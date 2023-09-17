6 إصابات في حوادث مُتفرقة على الطرق الخارجية



وأضاف الحراحشة، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن (تريلا) على جسر خو، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، وتم إسعافها لمستشفى الزرقاء الحكومي.

وبيّن أنه تم التعامل مع احتراق مركبة على طريق الشيدية - معان، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، وتم إسعافها لمستشفى معان الحكومي.



وقال الحراحشة، إن كل الحوادث التي وقعت، تم تعليلها بعدم أخذ احتياطات احتياطات السلامة، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ.

وحول أبرز المعوقات على الطرق، أوضح أنه تم أمس التعامل مع سقوط حمولة ( رمل ) من قلاب، على طريق وادي عربة، وتمت إزالة العوائق، وفتح الطريق أمام المركبات.

