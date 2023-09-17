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6 إصابات في حوادث مُتفرقة على الطرق الخارجية

9/17/2023 3:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّض 6 أشخاص لإصابات مختلفة، إثر حوادث سير مُتفرقة، وقعت أمس السبت، على عدد من طرق المملكة الخارجية.
وقال النقيب أيمن الحراحشة، من إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم مساء أمس التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق إربد - عمان، ونتج عن الحادث 4 إصابات، وتم نقلهم لمستشفى الملك المؤسس.


وأضاف الحراحشة، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن (تريلا) على جسر خو، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، وتم إسعافها لمستشفى الزرقاء الحكومي.
وبيّن أنه تم التعامل مع احتراق مركبة على طريق الشيدية - معان، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، وتم إسعافها لمستشفى معان الحكومي.


وقال الحراحشة، إن كل الحوادث التي وقعت، تم تعليلها بعدم أخذ احتياطات احتياطات السلامة، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ.

وحول أبرز المعوقات على الطرق، أوضح أنه تم أمس التعامل مع سقوط حمولة ( رمل ) من قلاب، على طريق وادي عربة، وتمت إزالة العوائق، وفتح الطريق أمام المركبات.

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