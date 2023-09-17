الاحتلال يفتش منازل جنوب نابلس



وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا فجر اليوم، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عقربا، وفتشت عددا من المنازل، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة لأحد المنازل.

وفا