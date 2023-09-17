الاحتلال يفتش منازل جنوب نابلس
التاريخ
9/17/2023 3:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من المنازل في بلدتي بيتا وعقربا جنوب نابلس.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا فجر اليوم، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عقربا، وفتشت عددا من المنازل، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة لأحد المنازل.
وفا
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