مناشدة عاجلة للتبرع بالدم
التاريخ
9/17/2023 3:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناشد المواطن امجد الخضر ، أهل الخير، بضرورة التبرع بالدم من اي زمرة باسم قريبته المريضة "سعاد ابو ياسين " اثر تعرضها لوعكة صحية .
والتي ترقد على سرير الشفاء ، حيث أن التبرع في بنك الدم - فرع غرب عمان
للتواصل مع ذوي المريضة : 0770398944
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