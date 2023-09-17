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شاهد بالصور.. فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني: نخوتنا تسابق الأقدام في درنة المنكوبة

9/17/2023 3:10:57 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام، عبر صفحتها على فيسبوك، صوراً لفريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني، وهو بموقع الواجب، في منطقة درنة الليبية المنكوبة، بسبب الفيضانات والسيول التي اجتاحتها.
وقالت المديرية في تعليقها على الصور:" هكذا تعلمنا في مدرسة الهاشميين: خطانا بالخير نمشيها فإن تعب الأنام ما تعبت خطاوينا".


وأضافت:" فريق الإنقاذ الدولي الأردني: نخوتنا تسابق الأقدام... ودم العروبة ينبض في القلوب، يداً بيد وجهداً من بعد جهد بلا توقف لمساعدة الأشقاء الليبيين في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات في مدينة درنة".


وأردفت المديرية:" دعاؤنا بالرحمة لمن توفاه الله والخير كل الخير للناجين بإذنه تعالى".



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