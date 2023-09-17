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تمرين درب الأمان 3 .. إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وتواجد أمني غداً الاثنين - تفاصيل

9/17/2023 3:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبدأ يوم غدٍ الأثنين، فعاليات التمرين الوطني درب الأمان ( 3 ) الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على مدار يومين، للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات العامة والخاصة، للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.
وقال المركز، في بيان له اليوم، إنه يأتي التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ، والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية، وآليات استقبال وتوزيع المساعدات، وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة، وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل، بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.
وبين المركز، أنه يرافق التمرين عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وتواجد أمني في عدة مناطق حوالي الساعة 10:00 صباحاً دون يؤثر على سير الحياة العامة.

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