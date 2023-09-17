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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 6 مسيرات أوكرانية قبالة سواحل جزيرة القرم

9/17/2023 3:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 6 مسيرات أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم إرهابي قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.
وقالت الوزارة في بيان: "في 17 سبتمبر، حوالي الساعة 01:15 بتوقيت موسكو، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".


وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الساعة 01:45 بتوقيت موسكو، طائرتين أوكرانيتين، وعند الساعة 02:20 بتوقيت موسكو، دمرت 4 طائرات أوكرانية أخرى بدون طيار قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم الروسية".


وفي 14 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في جمهورية القرم أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف، في محاولة لضرب أهداف في الأراضي الروسية.


وصباح يوم الأحد 10 سبتمبر، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، ومساء اليوم السابق، أفاد رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين في غرب الجمهورية.


وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.


وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.


وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بأنها حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد عسكريا والقضاء على التوجهات النازية فيها.

RT

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