مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في أحياء البلدة القديمة بالقدس



وأفادت مصادر ، بأن مستوطنون أدوا طقوسا تلمودية في طريق الوادي أحد الطرق المؤدية للمسجد الأقصى، ونفذوا رقصات استفزازية.



وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في طريق بابي السلسلة وحطة.



يتزامن ذلك مع اقتحام مئات المستوطنين منذ الصباح باحات المسجد الأقصى، وإفراغ الاحتلال للمصلين والمرابطين فيه، واعتقال عدد من المتواجدين في الباحات.



وفا

