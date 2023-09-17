Sunday, 17 September 2023 11:47 GMT

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في أحياء البلدة القديمة بالقدس

9/17/2023 3:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدى مستوطنون، اليوم الأحد، طقوسا تلمودية في عدد من أحياء وشوارع البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.


وأفادت مصادر ، بأن مستوطنون أدوا طقوسا تلمودية في طريق الوادي أحد الطرق المؤدية للمسجد الأقصى، ونفذوا رقصات استفزازية.


وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في طريق بابي السلسلة وحطة.


يتزامن ذلك مع اقتحام مئات المستوطنين منذ الصباح باحات المسجد الأقصى، وإفراغ الاحتلال للمصلين والمرابطين فيه، واعتقال عدد من المتواجدين في الباحات.


وفا


MENAFN17092023000208011052ID1107083484

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث