مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في أحياء البلدة القديمة بالقدس

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في أحياء البلدة القديمة بالقدس
التاريخ
9/17/2023 3:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أدى مستوطنون، اليوم الأحد، طقوسا تلمودية في عدد من أحياء وشوارع البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن مستوطنون أدوا طقوسا تلمودية في طريق الوادي أحد الطرق المؤدية للمسجد الأقصى، ونفذوا رقصات استفزازية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في طريق بابي السلسلة وحطة.
يتزامن ذلك مع اقتحام مئات المستوطنين منذ الصباح باحات المسجد الأقصى، وإفراغ الاحتلال للمصلين والمرابطين فيه، واعتقال عدد من المتواجدين في الباحات.
وفا
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