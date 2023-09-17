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طريق بديل لقناة السويس.. أول شحنة غاز مسال تصل وجهتها النهائية

9/17/2023 3:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت روسيا، نجاح تجربة طريق بديل لقناة السويس، وتسليم أول شحنة غاز مسال من خلال بحر الشمال، بدلاً من الطريق الذي تسلكه الناقلات، عبر المجرى الملاحي المصري.
وسلّمت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم (Gazprom) أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر طريق بحر الشمال في القطب الشمالي إلى الصين.
واستغرقت رحلة أول شحنة غاز مسال عبر الطريق البديل نحو شهر، بعد انطلاقها من "محطة بورتوفايا" للغاز المسال، الواقعة على شواطئ بحر البلطيق، في 14 آب الماضي، وفقًا لبيانات تتبّع السفن.
وتنظر موسكو إلى الطريق الذي يمتد من مدينة مورمانسك بالقرب من حدود روسيا مع النرويج شرقاً، إلى "مضيق بيرنغ" بالقرب من ألاسكا، بديلاً عن قناة السويس.

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