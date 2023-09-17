أسواق الأسهم العالمية تُنهي الأسبوع بتفاوت

(MENAFN
) انتهت الأسواق العالمية للأسهم الأسبوع بأداء متباين، حيث شهد مؤشر داو جونز ارتفاعًا بمعدل 0.12 بالمئة، فيما تكبد مؤشري ناسداك وستاندر آند بورز 500 خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بانخفاض نسبهما بمعدل 0.39 بالمئة و0.16 بالمئة على التوالي.
كما زادت عوائد سندات الخزانة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث يناقش قراراته بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة. يأتي ذلك في ظل استمرار التضخم عند معدلات تجاوزت المستهدف.
كذلك يأتي هذا بعد يوم من انخفاض حاد في الأسواق، حيث شهدت أسهم شركات صناعة الرقائق هبوطًا بسبب مخاوف من تراجع الطلب. وقد ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم شركات كبيرة مثل أمازون وشركات نمو أخرى ذات قيمة سوقية ضخمة.
في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 54.82 نقطة أو 1.22 بالمئة في تفاصيل أكثر، فيما هبط مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 217.33 نقطة أو 1.56 بالمئة. أما مؤشر داو جونز الصناعي فتراجع بمقدار 289.99 نقطة أو 0.83 بالمئة.
وعلى صعيدين آخرين، شهدت أسهم شركات مثل أبلايد ماتيريالز ولام ريسيرش وكيه. إل. إيه كورب، المعنية بصناعة معدات الرقائق، انخفاضًا بعد أن ذكرت تقارير أن تي. إس. إم. سي طلبت من كبار الموردين تأخير الطلبيات.
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