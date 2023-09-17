طلبة سنة أولى ابتدائي دشنوا العام الدراسي الجديد

طلبة سنة أولى ابتدائي دشنوا العام الدراسي الجديد
التاريخ
9/17/2023 3:06:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
وسط استعدادات وتجهيزات مكثفة قامت بها وزارة التربية انطلق صباح اليوم، العام الدراسي الجديد بالتحاق طلبة الصف الاول الابتدائي على ان يلحق بهم بقية زملائهم وطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية غدا الاثنين بينما يباشر رياض الاطفال دوامهم يوم الاربعاء المقبل .
وشهد اليوم تطبيق الدوام المرن الذي نجح نوعاً ما في تخفيف الزحمة المرورية التي نواجهها في بداية كل عام دراسي حيث سارت الامور على مايرام وفق الخطة الموضوعة من قبل الادارات المدرسية لاستقبال طلبتها وايصالهم الى فصولهم وتوزيع الكتب عليهم .
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