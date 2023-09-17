الأرصاد طقس حار ومغبر على المناطق المكشوفة والعظمى 45

أما ليلا سيكون الطقس حارا

إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 45 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 33 درجة مئوية.