تدفق استثماري هائل في الأسهم الأمريكية يعكس ثقة المستثمرين في اقتصاد قوي

(MENAFN
) حققت صناديق الأسهم الأمريكية أسبوعاَ مميزاَ يُعد الأكبر في 18 شهرًا، مع تصاعد الثقة لدى المستثمرين في استقرار الاقتصاد الأمريكي. هذا ما أشار إليه تقرير بنك أوف أمريكا، حيث تجاوزت الأسواق العالمية تدفقات استثمارية بلغت 25.3 مليار دولار في الأسبوع الذي انتهى يوم الأربعاء الماضي، وهو أعلى مستوى تسجله منذ آذار من العام الماضي.
كما شهدت بورصة نيويورك إدراج سهم شركة "ارم" في السوق، وهو الطرح الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة منذ اكتتاب شركة السيارات الكهربائية "ريفيان" بقيمة 13.7 مليار دولار في تشرين الثاني 2021. هذا الحدث أعطى دفعة إيجابية للأسواق الأمريكية وأثار تفاؤلًا كبيرًا حيال مستقبل سوق الاكتتابات العامة الأولية، وذلك بهدف الخروج من حالة الركود التي شهدتها.
كذلك ارتفع سهم "آرم"، الشركة البريطانية المتخصصة في صناعة الرقائق والتابعة للمجموعة اليابانية "سوفت بنك"، بنسبة تقدر بحوالي 25 بالمئة في أول يوم لتداولها على بورصة ناسداك الأمريكية. وقد تم جمع ما يقرب من 4.9 مليار دولار من هذا الاكتتاب العام الأولي الضخم في عام 2023.
في حين يظل هناك جوانب تشاؤمية تستحق الاهتمام مع زيادة التفاؤل بأداء الاقتصاد الأمريكي، إذ تشير التقارير إلى أن الجزء الأكبر من التدفقات الاستثمارية تجاه أصول مثل النقد وسندات الخزانة. هذين النوعين من الأصول يتجهان نحو تحقيق أداء قياسي في هذا العام، مما يجعل المحللين ينظرون إلى مستقبل الأسواق بتفاؤل وتحفظ في الوقت نفسه.
MENAFN17092023000045015682ID1107083470
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.