أساليب التربية غير الصحيحة (فيروسات التربية):

1-

الإهمال:



عدم توفير الاحتياجات الأساسية للطفل مثل الطعام والمأوى والملابس، وعدم توفير الاهتمام العاطفي والرعاية المطلوبة ،وبترك الطفل دون تحفيزه أو توجيهه إلى سلوك معيَّن وعدم محاسبته على تصرُّف سيِّئ قام به أو سلوك غير مرغوب فيه؛ إذ يفعل الطفل ما يحلو له وقد يصاحب ذلك سخرية الأهل تجاه أي عمل يقوم به الطفل أو أي حديث يحاول التكلم به معهم، وغالبا المسبب لهذا الأسلوب هو انشغال الوالدين الدائم عن أطفالهم، ولكنَّ الطفل لا يمكنه تفهُّم هذا الانشغال؛ بل إنَّه يفسر ذلك بأنَّ والديه ينبذانه ولا يهتمان لأمره، مما ينتج عن هذا الأسلوب ظهور اضطرابات سلوكية لدى الطفل مثل تعنيف الآخرين أو الاعتداء عليهم أو ممارسته للسرقة أو عدم اكتراثه إلى القواعد والتعليمات وخاصة في المدرسة وعناده الشديد؛ وذلك قد يكون بسبب محاولة الطفل للفت الانتباه إليه.

2-

العقاب الجسدي:

استخدام العنف الجسدي لتأديب الأطفال، مما يؤدي إلى إلحاق الأذى الجسدي والعاطفي بهم وهو

من أسوأ أساليب التربية، ومع ذلك يُعَدُّ من أكثرها انتشاراً؛ إذ يضرب الأهل الطفل عندما يخالف أيا من تعليماتهم أو يهددونه بالضرب ويرافقه الصراخ والسب كي لا يتجرأ على مخالفتهم . تنعكس المشاعر السلبية لدى الطفل على نفسه وعلى الآخرين وتجعله يشعر بالعداوة تجاه المحيطين به، فتكثر مشكلاته ومشاجراته ورغبته في الانتقام بالإضافة إلى كثرة حركته ونقص تركيزه، أو قد يصبح طفلا شديد الانطواء والانعزال عن الآخرين؛ وذلك بسبب قلة ثقته بنفسه وخوفه الشديد، ولاحقا قد يصبح شخصا شديدا ويتَّصف بالقسوة والصرامة بسبب تقمُّصه لشخصية إحدى والديه.

3-

التفرقة في المعاملة:



إن ممارسة التفرقة بين الأخوة ويعني عدم المساواة بين الأبناء جميعا والتفضيل بينهم بسبب الجنس أو ترتيب المولود أو السن أو غيرها؛ حيث نجد بعض الأسر تفضل الأبناء الذكور على الإناث، أو تفضيل الأصغر على الأكبر وغيرها من التفرقات ،ما يؤثر على نفسيات الأبناء الآخرين وعلى شخصياتهم؛ فيشعرون بالحقد والحسد تجاه هذا المفضل وينتج عنه شخصية أنانية تأخذ دون أن تعطي، وتحب أن تستحوذ على كل شيء لنفسها وعلى حساب الآخرين.

4-

الاهتمام بالمظاهر وإهمال الجوانب الأخرى الأساسية:

كثير من الأهل يعتقد أن

التربية تقتصر على توفير الطعام ، والشراب ، والكسوة ، والدراسة المتفوقة، وتوفير الألعاب والظهور أمام الناس بالمظهر الجميل فحسب مع إهمال تنشئة الأبناء على الأخلاق الحميدة، والمبادئ والقيم الاجتماعية والإنسانية وخاصة الدينية .

5-

إنقاذ الطفل من الفشل:

من الطبيعي تعرض الطفل للعديد من المواقف التي قد يواجه الصعوبة في تخطيها، أو حتى يفشل بتخطيها في حياته، وفي هذه المواقف يصعب على الوالدين رؤية طفلهم يتعرض للفشل، أو يشعر بخيبة الأمل، فيساعدونه مباشرة، فمثلا مواجهه الطفل صعوبةً في أداء الوظائف المدرسية، سيحل بعض الأهالي الوظائف

بدلا عنه، و إذا سقط الطفل أرضًا وأسرع والداه لمساعدته على النهوض، أو بالغا بالخوف عليه، فكل هذه التصرفات ستنعكس عليه سلبًا، كعدم تقبل طفلهم للإخفاق ، فهو يعلم أن والديه دائمًا يقفان معه، ويحلان مشكلاته بسرعة، لذا

علينا هنا تعليم الطفل المهم المحاولة والسعي دومًا، لذا علينا منح الطفل الفرصة ليتعلم من أخطاءه بالمرات القادمة.

6-

التذبذب في المعاملة:

أي عدم استقرار الأب او الأم من حيث استخدام أساليب التعزيز والعقاب فيعاقب الطفل على سلوك معين مرة ويثاب على نفس السلوك مرة أخرى حيث تقوم بعض الأهالي بازدواجية المعاملة مع الطفل، فتقوم الأم أحيانا بتوبيخ الطفل على موقف ما وتقوم بمكافأته على نفس الموقف في مرة أخرى، وهذا يجعل الطفل مُشتتًا لا يستطيع التفريق بين الصواب والخطأ، ويؤدي بعد ذلك إلى انطواء شخصيته والبعد عن الآخرين وعدم الثقة بالنفس وضعف بالشخصية لديه لأنه ببساطه لا يستطيع التفريق بين الصواب والخطأ .

7-

أسلوب الدلال الزائد:



إن هذا

الأسلوب من أكثر الأساليب المنتشرة ينتج عنه طفلا اعتماديًا متواكلا ولا يمتلك حسن التصرف. مثلا قد يقومان بإعادة ترتيب الغرفة بعد قيام الطفل باللعب حتى لا يشعر بالإجهاد، كما لا يعطيان الطفل الحرية في اختيار ملابسه، طعامه، وقت اللعب الذي يريده، وكل ذلك بسبب خوفهما الزائد. مما ينتج عن صعف ثقته بنفسه فينشأ في بيئة توفر له كل سبل الراحة حتى يصبح بلا إرادة وبلا رأي ولا يتحمل مسؤولية نفسه ويعتمد على غيره في جميع الأمور. كما يكبر الطفل وهو لا يستطيع اتخاذ القرارات المصيرية في حياته ولا يستطيع تحمل نتائجها. ولذلك فإن أسلوب الحماية الزائدة من الأساليب غير الصحيحة في تربية الأبناء، لذلك علينا مراقبة الأولاد من بعيد موجهًا له دون تدخل مباشر، اجعله معتمدًا على نفسه ،ويدافع عن نفسه ويتناول الطعام ويرتدي ملابسه بنفسه.



8-

إثارة الألم النفسي:



ويتمثل هذا الأسلوب في كل فعل يعتمد على إثارة الألم النفسي للطفل وقد يكون عن طريق إشعاره بالغضب منه كلما فعل سلوك غير مرغوب فيه، كما يكون ذلك عن طريق تحقير الطفل والتقليل من شأنه، والاستهزاء به وفي بعض الأحيان يلجأ الوالدان إلى البحث عن أخطاء الطفل ويبدون ملاحظات هدامة مما يفقد الطفل ثقته بذاته، وغالبا ما يترتب على هذه المعاملة شخصية انسحابية منطوية غير واثقة بنفسها، ولديها توجه عدواني نحو ذاتها.



9-

المقارنة : من الأخطاء التي يمارسها بعض الأهالي بالتربية أنَّ مقارنة طفلهم بالآخرين تحفزه على بذل مزيدٍ من الجهد لتحقيق ما يطلبونه، لكن هذا الأسلوب لا يحفز الطفل وإنَّما يُسيء إلى شخصيته، لذلك علينا مراعاة الفروقات الفردية بين الأطفال، فلكل طفل شخصية وصفات وخصائص تميزه عن غيره من الأطفال. مما يؤدي هذا الأسلوب إلى زعزعة ثقة الطفل بنفسه وشعوره بالدونيَّة دائماً، وهذا الشعور سوف يبقى ملازما له دائما وسيصبح سعيه فقط إلى أن يشبه غيره دون اكتشاف النقاط التي يتميز بها عن الآخرين ويمكنه تحقيق النجاح بها.

10-

التسلط أو السيطرة:

إقامة سيطرة مفرطة على حياة الطفل، حيث يفتقد الطفل القدرة على اتخاذ القرارات ، حيث تحكم الأهل في نشاط الطفل والوقوف أمام رغباته ومنعه من القيام بسلوك معين مع العلم بصحة هذا السلوك مثلًا

لا تلعب ، لا تتكلم ، لا تأكل ،أو العكس ،وإجباره بالقيام بمهام تفوق قدراته وإمكانياته ويرافق ذلك استخدام العنف أو الضرب أو الحرمان أحيانا. كأن تعترض الأم

على ارتداء ملابس معينة أو طعام معين أو أصدقاء معينين، لاعتقاد الوالدين أن ذلك في مصلحة الطفل، بالرغم أنه لا يوجد أي ضرر بذلك. وهذا الأسلوب بالتربية

قد ينشأ لديه ميل شديد للخضوع واتباع الآخرين لا يستطيع أن يبتكر أو أن يفكر... وعدم القدرة على إبداء الرأي والحوار،وتصبح شخصيته قلقة خائفة من السلطة تتصف بالخجل والحساسية المفرطة ،حيث يفقد الثقة بالنفس وعدم القدرة على اتخاذ القرارات وشعور دائم بالتقصير وعدم الإنجاز .. وقد ينتج طفل عدواني يخرب ويكسر أشياء الآخرين لأن من صغره لم يشبع حاجته للحرية والاستمتاع بها.

نصائح للتربية الصحيحة:



واحدة من أكبر الخطوات التي يمكن اتخاذها هي اعتراف الشخص أنه يمارس بعض الأساليب التربوية غير الصحيحة ويمكن دائمًا تعلم طرق جديدة للتغلب على أوجه القصور هذه ومن هذه النصائح :

1. علينا التذكر باستمرار أن الأطفال أمانة شرعية ،سنسأل عنها يوم القيامة ، فعلينا وضع ميزان للتعامل مع الأطفال، ميزان الخطأ والصواب ،ميزان الحلال والحرام ،وتجنب كل ما هو مخالف للشرع والعادات والتقاليد الصحيحة والصبر بتربية الأطفال مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التربية الصحيحة مع إخلاص النية لله تعالى لها ثواب عظيم عند الله عز وجل ،لذلك على الأهل تعلم وتعليم الأولاد الفرض العيني من علم الدين ،وتعزيز الوازع الديني سواء للأهل أو الأولاد بأتباع تعاليم ديننا الحنيف وغرس القيم والأخلاق الحميدة من الصدق والأمانة والتواضع والاحترام والالتزام بالصلاة

وكل السلوكيات الإيجابية المحببة وتجنب الكذب والسرقة والضرب والشتم والتكبر وغيرها من السلوكيات السلبية. 2. تجنب الضرب على الوجه لحرمتهُ الشرعية ،حيث تقول الدراسات أن الضرب على الوجه يؤدي إلى قتل ما بين ثلاثمئة إلى أربعمئة خلية عصبيّة في الدماغ، حيث إنّ الضرب المتكرّر على الرأس والوجه يمكن أن يسبّب أمراضاً عصبيّة مثل: مرض الزهايمر الذي

قيل بأنه يفقد المخ وظائفه، وفي بعض الأحيان يسبب العمى و الضرب المباشر على الوجه قد يسبب فقدان السمع، والالتواء الحنكي، والشلل و الموت السريع أحيانًا ، ويؤدّي إلى النسيان والرهبة، والضرب على الظهر قد يعاني من التبوّل اللاإرادي . أما من الناحية النفسية للضرب المُبرح قد يولد عند الأطفال سلوكيات سيئة كالكذب ، ويصبح الطفل عنيدا جدا ، ويولد الكراهية والمشاعر السلبية كالخوف والقلق والتوتر وفقدان الثقة بين الطفل و أبويه، مما يؤدي إلى غياب الحب بين أفراد الأسرة، ويلغي لغة الحوار والنقاش ويصبح الضرب الأسلوب المتبع بين أفرادها. 3.

وضع حدود واضحة حيث يشعر الطفل بالأمان، لكي لا تخرج الأمور عن نطاق السيطرة. 4.

اتباع التربية بالعواقب لا العقاب فقط: أسلوب "العاقبة" فيقال من أنجع طرق التهذيب، وهو أن نجعل لكل تصرف غير صحيح عاقبة تتناسب معه هي بمثابة نتيجة مباشرة ومنطقية له، ومناقشة القواعد والتعليمات مع الطفل قبل وضعها كأن تكون عاقبة إساءة استخدام الألعاب كالتكسير أخذها بعيداً ، مع الإشارة لأسباب هذا التصرف من الأهل وأن تخبره أنها متاحة حين يود استخدامها استخداما جيداً ، بدلا من العقاب الجسدي المُبرح أو اللفظي أو حتى النفسي، فكل هذه الطرق تفاقم الأمور وتنتج شخصية ضعيفة أو متمردة أو منسحبة . 5. الامتناع عن الصراخ الدائم والابتعاد عن المشاجرة أو إظهار الخلافات أمام الأطفال والحرص على حل الخلافات بعيداً عن الأطفال. 6. الامتناع عن معاقبة وتوبيخ الطفل أمام الآخرين، مما يولد الأذى النفسي الذي قد يخلفه وراءه، والتسبب بضعف الشخصية لدى طفله، وعدم الرغبة بالخروج مع الأهل. 7. المراقبة والانتباه إلى كل تصرُّف تجاه الطفل تجنُّباً للآثار السلبية في تحصل شخصيته.

8.

أخذ رغبات وخيارات الأطفال بعين الاعتبار وتحفيزهم وتشجيعهم عند قيامهم بالأمور الجيدة، وتقديم الإعجاب لهم عند التفوق الدراسي أو عند قيامهم بسلوك سليم مما يساعدهم على أن يكونوا أفضل، سواء في التعليم أو في سلوكياتهم مع المحيطين بهم. 9. كن قدوة حسنة

للطفل ونموذجًا للصفات والسمات التي ترغب برؤيتها في أطفالك كالاحترام ، الود ، الصدق ، اللطف ، التسامح، عدم الأنانية، الصدق،وعامل أطفالك بالطريقة التي تريد أن يعاملك بها الآخرون،فأنت كمربي مسؤول عن تصحيح وتوجيه أطفالك.

لكن طريقتك في التعبير عن هذه التوجيهات والإرشادات الصحيحة تحدث فرقًا كبيرًا في كيفية تلقي الطفل لها. 10. معرفة الأهل بطبيعة طفلهما جيداً، فلا يمكن تطبيق أسلوب موحَّد في التربية على كل الأطفال؛ لأنَّ لكل منهم خصائص تميزِّه، وعلينا الابتعاد عن المقارنات؛ ومساعدة الطفل على أن يستطيع تطوير نفسه في المجالات التي يكون ضعيفاً فيها. 11. الاستماع إلى الطفل ومشاكله والحوار مع الطفل حيث الإنصات لمشاكله وتعليمه مهارات حل المشاكل، والتعاون معه عن طريق طرح الأسئلة لإيجاد حلول لمشكلاته ،والاستماع بتركيز للطفل وعدم قطع اتصال العين معه، ومحاولة طرح الأسئلة المختلفة عليه من أجل الاستفادة لسماع أفكاره بعقلية مفتوحة وعدم تطنيش وأهمال كلام الطفل. 12. تعليم الطفل الفرق بين الصواب والخطأ حيث يرسخ لديه الثقة بنفسه وبقدرته على تجاوز الأزمات على المدى البعيد 13. وضع القواعد المناسبة بالبيت يساعد الأطفال على فهم ما سيترتب على سلوكياتهم ،وينمي لديهم المزيد من التحكم بالنفس،مثل عدم مشاهدة التلفاز حتى الانتهاء من المطلوب منه، وعدم السماح بالضرب أو السب أو المضايقات المؤذية. 14. من الأمور الجيدة تربية الأطفال على ثقافة الاعتذار عند القيام بالتصرفات غير الصحيحة تجاه الآخرين، ويكون هذا عن طريق اعتذار الأم والأب للطفل عند التعرض إلى بعض المواقف التي تتطلب ذلك، وهذا يجعل الطفل يقلدهم مما يحثه على الاعتذار للآخرين عند الخطأ. وتجنب اللوم والعتب الكثير بكل الأوقات للأولاد لأنه يستسهل ذلك

ويسقط وقع الكلام في قلبه. 15. مشاركة الأولاد بالعمل التطوعي ومساعدة الآخرين مما له تأثير بتقوية الشخصية والثقة بالنفس لديهم، وحثهم على حفظ القرآن والأحاديث الشرعية،وممارسة الرياضة وغيرها من الأنشطة . 16. تجنب استخدام الإنترنت حيث يؤثّر استخدام الإنترنت على نفسيّة الأطفال بشكل كبير

حيث إنّه يُسبِّب الشعور بالضيق والقلق والإرباك، لأنّه خلال تصفُّح الإنترنت قد يتعرّض الأطفال لمشاهد العنف الصريح غير المناسبة لأعمارهم؛ فقد أظهرت الأبحاث أنّ المشاهد العَنيفة سواء أكانت جنسية أم غير ذلك تؤثّر بشكل كبير على الأطفال وتجعلهم أكثر عنفاً، وقد يميلون إلى تقليد السلوكيّات العدائيّة ،ويؤدّي استخدام الإنترنت بكثرة

وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي إلى تضييع الوقت، والذي كان لا بدّ من قضائه في تعلم الصلاة والأمور الدينية والتعليمية وممارسة الرياضة ونشاطات أخرى مفيدة للجسم. 17. التعبير عن الحب والقبول والاهتمام بالطفل لتصبح ثقته بنفسه عالية، وتخصيص وقت خاص

لمشاركته بنشاطاته الترفيهية والتعليمية وإعطاء طفلك جرعات يومية من الاهتمام الإيجابي.

وأخيرًا علينا التنويه إلى أن السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل ذات أهمية خاصة؛ فهي اللبنات الأساسية لنمو الطفل وتعلُّمه وتطوره في المستقبل، حيث قيل

أن الدماغ يتطور

بمعدل سريع خلال السنوات الأولى وتنمو أكثر من مليون شبكة عصبية كل ثانية، وفي سن الخامسة يتطوّر حوالي ٨٥٪؜ من أفكار ومهارات وشخصية الطفل، وتزداد حساسية الطفل بالمؤثرات الخارجية مع نموه، حيث تشير الأبحاث إلى أن التجارب المبكرة بما فيها التفاعلات التحفيزية المتبادلة بين الأهل وأطفالهم لها

أثر مباشر على كيفية تطوير الطفل لمهاراته في التعلّم فضلا عن قدراته المعرفية والاجتماعية والعاطفية.

ومن هنا ندرك أهمية تربية الأطفال وأنها ليست بالأمر السهل، فإما أن تكون صحيحة وسليمة وإما أن تكون فاشلة تنتج عنها سلبيات بسبب عدم قدرة الوالدين على تأدية دورهما على أكمل وجه، وندرك خطورة ترك أولادنا للعمالة المنزلية لتقوم نيابة عنا بهذا الدور الخطير المهم ،فهم أمانة ومسؤولية كبيرة علينا مراعاة كل ما هو يناسب ديننا وعاداتنا وتقاليدينا السليمة.