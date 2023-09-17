معمرة تكشف أسرار عمرها المديد

تقدم الجدة بيرل نصائحها حول النظام الغذائي وممارسة الرياضة والعناية بالبشرة والعقلية الإيجابية على قناة "تيك توك" الخاصة بحفيدتها تايلور برنال، التي قالت إن جدتها تهتم "بعيش الحياة على أكمل وجه".

لتخطي سن 100 عام

وقالت تايلور، التي ولدت في كوبا في يناير 1921 ونشأت في جامايكا، إنها سعيدة بإفشاء "أسرار" طول عمرها. وإنها تأمل أن يحاول الناس محاكاة أسلوب حياتها، حتى لو كان عمرهم مكونًا من ثلاثة أرقام. وأعربت تايلور عن اعتقادها أن لديها الكثير من دروس الحياة التي يمكنها مشاركتها.

الطبخ المنزلي

تقوم تايلور بإعداد كل وجبة لنفسها، وتقول: "لقد مرت سنوات منذ أن أكلت أي طعام جاهز"، قائلة إن تراثها الكوبي والجامايكي والهندي المشترك أدى إلى إصرارها على تناول المكونات الطبيعية.

وعلى الرغم من أنها تأكل في بعض الأحيان قطعة من اللحم على شكل ضلوع أو دجاج أو لحم بقري مفروم، إلا أن معظم أطباقها نباتية. وقالت إن وجبة الفطور النموذجية بالنسبة لها هي البابايا والموز المفروم، يليها الفطائر المشوية المصنوعة من الكينوا وبذور الكتان والأرز المجفف.

غداء خفيف وعشاء جامايكي

وأكدت تايلور، التي كانت عاملة بأحد المصانع حتى سن التقاعد، أن تلك "الطقوس جيدة وتساعد المعدة"، مشيرة إلى أن غداءها كان دائمًا خفيفًا وأن العشاء قد يتكون من الأرز والفاصوليا على الطريقة الجامايكية.

عصير خالي من السعرات

تشرب تايلور مشروب برتقالي خالي من السعرات الحرارية، تصنعه بنفسها في الخلاط بمكونات طازجة تشمل جذر الصبار والكرفس والبقدونس والزنجبيل والماء المحلى بسكر سبلندا، وتشرب ما بين زجاجتين أو ثلاث زجاجات من المياه المعدنية سعة نصف لتر تقريبًا، وفنجانًا من القهوة منزوعة الكافيين كل يوم. كما أنها تتناول أقراص بروبيوتيك.

المشي أثناء التسوق

قالت تايلور إنها تستطيع التنقل بسهولة على سلالم منزلها المكون من طابقين، وتقوم بغسيل الملابس بنفسها لكنها تعتمد على عاملة نظافة للعناية بباقي المنزل.

تقوم تايلور بسلسلة من تمارين الساق البسيطة أثناء الجلوس، شارحة أنها تقول برفع "الساق وتثبيتها لمدة أربع إلى خمس ثواني" ثم تخفضها 10 مرات لكل ساق.

وأضافت إن التمرين الرياضي الأكثر كثافة، هو المشي في ممرات محلات السوبر ماركت المحلية أثناء التسوق، إذ يمكن أن تستغرق جولتها للتعرف على المنتجات وشراء احتياجاتها " مدة ساعتين في نهاية كل أسبوع".

التأمل

تمارس تايلور أيضًا شكلاً من أشكال التأمل عن طريق التنفس العميق أثناء تدوير رقبتها. وقالت: "إنه يريحني ويتخلص من أي ألم في جسدي قد أشعر به أثناء النوم على جانبي".

وتقوم تايلور بالغطس في حمام بزيت الزيتون وأملاح إبسوم، فيما لا تتبع نظامًا صارمًا للعناية بالبشرة وغالبًا ما تستخدم الصابون العادي على وجهها.

وتحب أن تدلل نفسها بالبقاء لفترة طويلة في حوض الاستحمام.

التخلص من الأفكار السلبية

قالت تايلور إن "الله هو كل شيء"، مضيفة أن المرء عليه أن يتعلم "كيف يحب نفسه قبل أن يكون في وضع يسمح له بحب الآخرين. وأنه يجب عليه أن يتعلم التخلص من الأفكار السلبية"، موضحة أن "هذه هي الطريقة التي أعيش بها حياتي."

أخبار السياسة والسياحة

قالت تايلور إنها حافظت على تركيز عقلها من خلال متابعة الأخبار التلفزيونية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياسة. وقالت: "لقد كنت مهتمة بالسياسة منذ أيام ريتشارد نيكسون".

وأضافت تايلور أنها تبقى مستيقظة "حتى الساعة 11 مساءً لمشاهدتهم [الأخبار والبرامج السياسية]"، كما أنها تهتم بالسفر وتستمتع بالتنقيب في الأطلس للتعرف على البلدان التي تثير فضولها، مشيرة إلى أنها تسعى " دائمًا للحصول على المعلومات".