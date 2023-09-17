ادعاءات صادمة ضد الممثل الشهير راسل براند

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن أربع نساء عرفن براند على مدار سبع سنوات في ذروة شهرته، يتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن.

ولم يحدد المصدر ما إذا كانت أي من النساء قد تقدمت بشكوى إلى الشرطة ضد الزوج السابق للمغنية الأميركية كيتي بيري.

"ادعاءات صادمة"

وقالت "صنداي تايمز" إن الحوادث المزعومة وقعت بين عامي 2006 و2013، مضيفة أن اثنتين من الأربعة قالتا إن الاعتداءات عليهما وقعت في لوس أنجلوس.

من جهتها، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أكثر الادعاءات إثارة للصدمة هي "علاقته الجنسية مع تلميذة مجهولة تبلغ من العمر 16 عاما وتعرف باسم أليس".

وتقول أليس إن الممثل الكوميدي كان حينها يبلغ من العمر 30 عاما، وكان يشير إليها باسم "الطفلة"، وأرسل سيارة إلى مدرستها الثانوية لاصطحابها إلى منزله.

وأوضحت أن علاقتهما استمرت 3 أشهر، مبرزة أنه كان في البداية "ساحرا ومنتبها للتفاصيل الصغيرة، لكنه أصبح في النهاية مسيئا عاطفيا وجنسيا".

وذكرت أليس أنه كان يطلق عليها أحيانا لقب "دميتي الصغيرة"، وكان يطلب منها أن تقرأ له مقاطع من رواية "لوليتا"، التي تتحدث عن أستاذ مهووس بالفتيات قبل بلوغهن.

نفى الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند ارتكاب أي مخالفات جنائية. وفي تسجيل مصور نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال براند إن الاتهامات تتضمن "سلسلة من الهجمات الشنيعة والعدوانية للغاية فضلا عن بعض الأمور الغبية جدا". وأضاف: "لكن وسط هذه السلسلة من الهجمات المذهلة... هناك بعض الادعاءات الخطيرة للغاية التي أدحضها تماما". ومضى يقول: "تتعلق هذه الادعاءات بالوقت الذي كنت أمارس فيه العمل العام، عندما كنت أظهر في الصحف طوال الوقت، وكذلك في الأفلام".