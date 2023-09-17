الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس
التاريخ
9/17/2023 2:13:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وواصلت تلك القوات لليوم الثاني على التوالي، وللمرة الثالثة في غضون 5 أيام، تنفيذ عملية اقتحام واسعة لبلدة بيتا جنوب نابلس.
وداهمت تلك القوات عشرات المنازل، وعاثت فيها خرابًا، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني.
واندلعت مواجهات في البلدة، خلفت عشرات الإصابات بالاختناق في صفوف الشبان.
واعتقلت قوة إسرائيلية، الشابين زكريا أبو جاموس وعبدالله زقوت من مدينة طولكرم خلال مرورهما عن حاجز قرب بلدة النبي إلياس.
كما داهمت تلك القوات، العديد من منازل المواطنين في بلدة بيت عوا بالخليل، وبلدة العوجا شمالي أريحا، ودوار القرع، والمزرعة الغربية، وبيت ريما، في محافظة رام الله والبيرة.
ونفذت عملية مماثلة في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.
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