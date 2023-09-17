الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

وواصلت تلك القوات لليوم الثاني على التوالي، وللمرة الثالثة في غضون 5 أيام، تنفيذ عملية اقتحام واسعة لبلدة بيتا جنوب نابلس.

وداهمت تلك القوات عشرات المنازل، وعاثت فيها خرابًا، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني.

واندلعت مواجهات في البلدة، خلفت عشرات الإصابات بالاختناق في صفوف الشبان.

واعتقلت قوة إسرائيلية، الشابين زكريا أبو جاموس وعبدالله زقوت من مدينة طولكرم خلال مرورهما عن حاجز قرب بلدة النبي إلياس.

كما داهمت تلك القوات، العديد من منازل المواطنين في بلدة بيت عوا بالخليل، وبلدة العوجا شمالي أريحا، ودوار القرع، والمزرعة الغربية، وبيت ريما، في محافظة رام الله والبيرة.

ونفذت عملية مماثلة في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.