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مصر تفرج عن الإسرائيلي الذي اعتقلته في سيناء

9/17/2023 2:13:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء السبت، أن مصر أخلت سبيل الإسرائيلي دانييل حاييم الذي اعتقل في سيناء نهاية أغسطس/ الماضي، بحسب ما أورده موقع "واللا" العبري.

ووجّه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الشكر للسلطات المصرية بعد التعاون وتنسيق الإجراءات التي أدت إلى إطلاق سراح حاييم، بحسب الموقع.

وذكر الموقع العبري أن السفارة الإسرائيلية في القاهرة تولت التعامل مع هذه القضية حتى تم الإفراج عن دانيال حاييم بعد أيام من اعتقاله في سيناء.

وكانت مصر قد اعتقلت دانيال حاييم (24 عاماً) ويعمل حارس أمن، الشهر الماضي، في طابا خلال رحلة مع رفاقه، بعد العثور على طلقات نارية بحوزته.

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