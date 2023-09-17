مصر تفرج عن الإسرائيلي الذي اعتقلته في سيناء

مصر تفرج عن الإسرائيلي الذي اعتقلته في سيناء
التاريخ
9/17/2023 2:13:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء السبت، أن مصر أخلت سبيل الإسرائيلي دانييل حاييم الذي اعتقل في سيناء نهاية أغسطس/ الماضي، بحسب ما أورده موقع "واللا" العبري.
ووجّه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الشكر للسلطات المصرية بعد التعاون وتنسيق الإجراءات التي أدت إلى إطلاق سراح حاييم، بحسب الموقع.
وذكر الموقع العبري أن السفارة الإسرائيلية في القاهرة تولت التعامل مع هذه القضية حتى تم الإفراج عن دانيال حاييم بعد أيام من اعتقاله في سيناء.
وكانت مصر قد اعتقلت دانيال حاييم (24 عاماً) ويعمل حارس أمن، الشهر الماضي، في طابا خلال رحلة مع رفاقه، بعد العثور على طلقات نارية بحوزته.
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