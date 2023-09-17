إذا شربت الليمون مع الماء لمدة أسبوعين .. هذا ما يحدث لجسمك



ويعتمد الكثير منا على قهوة الصباح للحصول على جرعة معززة من الطاقة، ما يجعلنا نشعر بالإنتاجية الفائقة، فحاول استبدال قهوة الصباح بكوب من ماء الليمون الدافئ لمدة أسبوعين فقط، من المؤكد أنك ستشعر باليقظة والانتعاش والصحة الشاملة بحيث لن تعود أبدًا للكافيين، والتمتع بهذه الفوائد:



1- صحة الجهاز الهضمي:

غالبًا ما يقال أن الجهاز الهضمي الصحي هو حجر الزاوية لصحة جيدة من جميع النواحي، يعتبر الليمون مصدرًا مهمًا لألياف البكتين وهو أمر ضروري لصحة القولون الجيدة، لذا فإن كوبًا من ماء الليمون الدافئ كل صباح يعمل كبداية لجهازك الهضمي، ويذكره بالقضاء على السموم المتراكمة من اليوم السابق.



2- علاج طبيعي للجفاف:

قبل قرون من إغراق السوق بمشروبات الطاقة و محاليل الجلوكوز والمشروبات الغازية، كان يتم استخدام ماء الليمون كعلاج فعال للجفاف، عندما نمارس الرياضة، نفقد الأملاح (المعادن بما في ذلك الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد) من خلال العرق وبينما شرب الماء وحده سيعيد ترطيبك، فإن إضافة بضع شرائح من الليمون إلى المزيج سيسرع عملية إعادة توازن الإلكتروليتات والطاقة في جسمك.



3-مفيد لصحة العين:

حمضيات الليمون مليئة بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعمل معًا لتشكيل تأثير وقائي ضد إعتام عدسة العين والضمور البقعي.



4- للحصول على بشرة ناعمة:

نعلم جميعًا أن البقاء رطبًا وشرب الكثير من الماء هو الشيء الأول الذي يمكنك القيام به لبشرتك، ومع ذلك فإن الليمون الدافئ يجعلك تحصلين على فوائد مذهلة لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية، ستلاحظ انخفاضًا في الشوائب والتجاعيد، لبشرة أكثر نعومة وصحة نتيجة لفوائده في إزالة السموم.



5- أفضل صديق لكبدك:

يعد الحفاظ على كبدك أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحتك العامة، وشرب ماء الليمون يمكن أن يساعد في عمل الكبد على أعلى مستوى، بالإضافة إلى طرد السموم من خلال تعزيز وظيفة الإنزيم، ويساعد حمض الستريك الموجود فيه أيضًا على تبديد البكتيريا الضارة.



6- غني بالبوتاسيوم الذي يحتاجه الجسم:

نعلم جميعًا أن البوتاسيوم موجود بوفرة في الموز، لكن الليمون غني أيضًا بهذا المعدن الأساسي، ويعتبر ثالث أكثر المعادن وفرة في جسم الإنسان، غالبًا ما يتم التقليل من أهميته ويساعد شرب ماء الليمون على ضمان عمل وظائف القلب والدماغ والكلى والعضلات بشكل سليم.



7- ليمونة في اليوم تغنيك عن الطبيب:

في حين أنه لا يوجد علاج لنزلات البرد، فمن المؤكد أن أولئك الذين يشربون ماء الليمون كل يوم يعانون من نزلات برد أقل، مع فترات أقصر بكثير من أولئك الذين لم يكتشفوا بعد فوائده، ويرجع ذلك أساسًا إلى تركيز فيتامين سي، المدافع بلا منازع ضد الالتهابات الفيروسية وضعف جهاز المناعة.



8- مضاد للالتهابات:

يعد الالتهاب المزمن في الجسم مكونًا رئيسيًا في العديد من الأمراض الخطيرة وقد تم ربطه بالحموضة الزائدة في الجسم، ويقلل شرب ماء الليمون من مستويات الحموضة في الجسم، وهذا بدوره يساعدك في إزالة حمض البوليك الضار الذي يمكن أن يسبب الالتهاب.



9- يساعد في الحفاظ على درجة الحموضة المثالية:

باعتباره ثمار حمضي بطبيعته، قد تندهش عندما تعلم أنه بمجرد امتصاصه في مجرى الدم، يكون لماء الليمون تأثير قلوي على أنسجة الجسم، في حين أننا بحاجة إلى حمض للمساعدة في هضم الطعام، فمن المهم موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في أجسامنا لأن الكثير من الأحماض تجعلنا عرضة للأمراض من ارتفاع الكوليسترول إلى مرض السكري.



10- زيادة التمثيل الغذائي:

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن من خلال إجراء تغييرات صحية ومستدامة على نظامك الغذائي ونمط حياتك، فإن ماء الليمون هو المرافق المثالي لك حيث يساعد على زيادة التمثيل الغذائي، ويحتوي أيضًا على ألياف البكتين التي لها تأثير في تقليل الرغبة الشديدة في الجوع.

مصراوي