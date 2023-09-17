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الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم

9/17/2023 2:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من مدينة طولكرم، على حاجز عسكري قرب قلقيلية.


وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين زكريا أبو جاموس، وعبد الله زقوت، أثناء مرورهما على حاجز طيار قرب قرية النبي إلياس، شرق قلقيلية.

وفا


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