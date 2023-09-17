الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم
التاريخ
9/17/2023 2:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من مدينة طولكرم، على حاجز عسكري قرب قلقيلية.
وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين زكريا أبو جاموس، وعبد الله زقوت، أثناء مرورهما على حاجز طيار قرب قرية النبي إلياس، شرق قلقيلية.
وفا
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