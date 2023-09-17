الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل
التاريخ
9/17/2023 2:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيا من بلدة بيت عوا، شمال الخليل.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني محمود فتحي مطاوع مسالمة (22 عاما)، بعد أن داهمت محله التجاري وفتشته.
وفا
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